В Послании прозвучали сильные вещи, связанные с политикой - Ермухамет Ертысбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-советник Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев прокомментировал Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что в Послании прозвучали сильные вещи, которые тесно связаны с политикой. Возьмите решение создать Высший совет по реформам при Президенте и Агентство по стратегическому планированию, которые непосредственно будут подчиняться Главе государства. У Президента проходит мысль, что отныне Правительство - властный орган и должно работать в очень тесном сотрудничестве с гражданским сектором. Я вижу, что допустим, Нацсовет общественного доверия, где постоянно проходит ротация или Центр анализа и мониторинга при Президенте, могут стать основой высшего совета при Президенте», - заявил Ермухамет Ертысбаев в ходе интервью телеканалу «Хабар 24».

Он также прокомментировал предложение Президента по поводу выборности сельских акимов.

«Очень многие думают, что у Президента Токаева абсолютная власть и он может сделать все, что угодно в плане политической модернизации. На самом деле мне представляется, что Глава государства сталкивается с досрочно сильным противостоянием. По-прежнему власть не доверяет и не хочет выборности акимов всех населенных пунктов, я имею в виду в 84 городах, моногородах. О выборности сельских акимов я слышал 15 лет назад. Какие-то эксперименты делали. Хорошо, что Глава государства обозначил позицию за выборность. Я надеюсь, что выборность распространится шире и масштабнее. Общество уже давно созрело. Я рассматриваю, что казахстанское общество образованное и грамотное, в том числе и в политической плоскости», - считает политик.

Вместе с тем, Ермухамет Ертысбаев отметил и поручение Президента по поводу сокращения госаппарата на 25% до конца 2021 года.

«Я знаю, что сейчас все чиновники в высшей степени недовольны этим шагом. И будет сильное сопротивление этому, несмотря на то, что Глава государства дал достаточно дал жесткую установку. Все убедились, что госаппарат действительно раздут», - отмечает Е. Ертысбаев.

«Все, что сегодня Президент Токаев озвучил, не является новыми, оригинальными идеями. Президент неоднократно подчеркивал, что продолжение стратегического курса Н. Назарбаева является его личным и государственным приоритетом. Поэтому очень многие вещи базируются на пяти институциональных реформах, которые были обозначены в 2015 году. Очень многое было уделено правовому государству, верховенству закона», - добавил спикер.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

Фото: mfa.gov.kz