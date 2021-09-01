В Послании Президента особое внимание было уделено здравоохранению и образованию - Ляззат Кожахметова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Ляззат Кожахметова отметила важность тех инициатив которые Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил сегодня в Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эксперта, в третьем Послании Президента поставлена задача перезагрузки процесса цифровизации экономики и государственного сектора. А также особое внимание уделено здравоохранению и образованию.

«Сегодня Глава государства выступил с третьим Посланием народу Казахстана. Он озвучил пять конкретных инициатив. Их реализация позволит улучшить благосостояние населения. Повышение минимальной заработной платы влияет на благосостояние маломобильной группы. Повышение заработной платы гражданских служащих на 20 процентов в течение года коснется 600 тысяч казахстанцев. Перевод части пенсионных накоплений на счет «Отбас банк» оптимизирует покупку жилья», - отметила Ляззат Кожахметова.

Эксперт также остановилась на четвертом пакете политических реформ представленный Президентом.

«Закреплена 30-процентная квота для женщин и молодежи при распределении депутатских полномочий, применяемых только в отношении партийных списков. Глава государства также предложил ввести в квоту людей с ограниченными возможностями. Поручено обратить внимание на пресечение, противодействие сексуальным преступлениям по отношению детей. Также в Послании Президент отметил необходимость взаимодействия государственного аппарата и общества»,- обозначила Ляззат Кожахметова.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.



