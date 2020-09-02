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В Послании Президент определил вектор развития институциональной платформы - Станислав Канкуров

2 Сентября 2020 18:13
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В Послании Президент определил вектор развития институциональной платформы - Станислав Канкуров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров поделился своим мнением о Послании Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его мнению, в Послании Президент определил вектор развития институциональной платформы для проведения реформ в системе государственного управления и повышения эффективности ее работы.

«Одним из принципиальных решений стало создание агентства по стратегическому планированию и реформам с непосредственным подчинением Президенту. В каждом государственном органе разрабатываются стратегические планы и программы, которые мягко говоря, не всегда соответствуют запросам общества. Поэтому роль нового агентства будет заключаться в координировании деятельности всех государственных органов в части долгосрочных планов и эффективности. Считаю, это будет фундаментом для повышения эффективности всего государственного аппарата»,- сказал Станислав Канкуров.

Кроме того, спикер отметил важность проводимого праймериза, который является одним из важных политических реформ.

«В обществе есть запрос также и на новых сильных лидеров. Партия «Nur Otan» проводит праймериз для выявления в конкурентной борьбе политиков нового формата. Люди устали от некоторых пассивных депутатов и оторванности от своего избирателя. Поэтому нам нужны свежие силы, способные улучшить жизнь каждого казахстанца. Очень большой спрос на участие в праймериз. В Алматы на первое место в отдельных районах будет конкуренция почти более 10 человек на место. Списки всех участников будут официально опубликованы. На сегодня зарегистрировано 233 человека. Борьба будет жаркой, но главное мы сможем выявить действительно сильных лидеров, которых хочет видеть общество. Агитация стартует уже 7 сентября и закончиться 3 октября. Все эти меры позволять кардинально изменить парадигму отношений государства и общества», - сказал он в рамках круглого стола по обсуждению Послания Президента.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Алматы   #Нур Отан  
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Гульзат Сахова

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