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    21:15, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    В поселке Жибек жолы близ Астаны возводят земляной вал

    В поселке Жибек жолы близ Астаны возводят земляной вал
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    В связи с повышением уровня воды талых вод в поселке Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области образовалась угроза подтопления жилых домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Проводятся работы по возведению и укреплению земляного вала, подготовлено свыше 2300 тонн инертного материала, уложено свыше 35 тысяч мешкотары.

    В круглосуточном режиме работают ДЧС, местные исполнительные органы, волонтеры и местные жители.

    Теги:
    Подтопления МЧС Происшествия, ЧС Астана Видео Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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