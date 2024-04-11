В поселке Жибек жолы близ Астаны возводят земляной вал

В связи с повышением уровня воды талых вод в поселке Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области образовалась угроза подтопления жилых домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Проводятся работы по возведению и укреплению земляного вала, подготовлено свыше 2300 тонн инертного материала, уложено свыше 35 тысяч мешкотары.

В круглосуточном режиме работают ДЧС, местные исполнительные органы, волонтеры и местные жители.