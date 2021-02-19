В посёлке Шахан Карагандинской области смягчат ограничительные меры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Шахан Карагандинской области смягчат ограничительные меры по карантину. В населенном пункте возобновят работу дошкольные учреждения, детские и спортивно-оздоровительные центры и другие объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи со стабилизацией ситуации по коронавирусной инфекцией, в поселке Шахан снимаются ограничения.

Возобновляется деятельность детских дошкольных учреждений (дежурные группы); общеобразовательных школ (дежурные классы);

детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров;

спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных кружков/секций;

ярмарок;

объектов культуры.

Возобновляется в выходные дни деятельность бань, саун, рынка; движение пригородных регулярных пассажирских перевозок сообщения Шахтинск-Шахан-Шахтинск. Деятельность и режим работы объектов общественного питания и субъектов в сфере оказания услуг (банки второго уровня, отделения почты, центры обслуживания населения, адвокатские и нотариальные конторы, ломбарды, микрофинансовые и микрокредитные организации, страховые компании) и объектов, чья деятельность разрешена регламентируется постановлением главного государственного санитарного врача Карагандинской области «Об усилении ограничительных мероприятий в Карагандинской области» № 2-қ от 19 января 2021 года

«Жителям поселка Шахан необходимо соблюдать требования действующих постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и главного государственного санитарного врача Карагандинской области. Жителям запрещается посещение объектов, чья деятельность не возобновлена, также запрещено нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы. Постановление вступает в силу c 00:00 часов 20 февраля 2021 года», - сообщили в пресс-службе департамента санэпидконтроля Карагандинской области.

Напомним, в начале месяца в доме престарелых в поселке Шахан была зафиксирована вспышка коронавируса. 2 февраля в связи с превышением областного показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией в данном поселке главным государственным санитарным врачом города Шахтинска было принято решение о введении ряда ограничительных мер.