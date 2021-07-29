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В посёлке Молодёжном в Карагандинской области ремонтируют дороги

29 Июля 2021 06:26
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В посёлке Молодёжном в Карагандинской области ремонтируют дороги

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – По проекту «Ауыл – Ел бесігі» в посёлке Молодёжном Осакаровского района идут работы по среднему ремонту автодорог. В планах отремонтировать 18 улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В числе улиц, подлежащих ремонту есть Сатпаева, Абдирова, Комарова, Дорожников, Гидростроителей, квартал «Восток» и другие.

Всего будет заасфальтировано 11 километров автодорог.

Завершить дорожно-строительные работы планируют до конца августа. За ходом асфальтирования следит общественный совет и неравнодушные жители посёлка.

По программе «Ауыл – ел бесігі» в Осакаровском районе ведутся работы в двух населённых пунктах. Средний ремонт пройдёт на 31 улице. Общая протяжённость заасфальтированной дороги составит порядка 17 километров.


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#Карагандинская область   #Дороги  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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