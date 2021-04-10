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В поселке Коянды Акмолинской области паводковая ситуация стабилизировалась

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Апреля 2021, 19:43
В поселке Коянды Акмолинской области паводковая ситуация стабилизировалась

КОЯНДЫ. КАЗИНФОРМ - В селе Коянды пристоличного Целиноградского района спасатели Акмолинской, Павлодарской областей, города Нур-Султана, а также местные исполнительные органы в количестве 50 человек, 12 единиц техники, 10 единиц мотопомп производят аварийно-спасательные работы по откачке талой воды с придворовых территорий. Спасатели работают в круглосуточном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

В результате проведенных работ в поселке Коянды паводковая обстановка стабилизировалась. Подтопленных домов нет. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Кроме того, ведутся работы по откачке талых вод в поселках Талапкер, Караоткель, Арайлы, Каражар, Кызылжар, Акмол, Кабанбай батыр, Кызылсуат и Жарлыколь Целиноградского района.

На месте ЧС находится начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

В поселке, Коянды с 5 апреля т.г. произведена откачка 750763 м. куб талой воды, очищено и обустроено 5200 метров водоотводных каналов и арыков.

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Акмолинская область   Паводок   МЧС  
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