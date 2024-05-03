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    18:10, 02 Май 2024 | GMT +6

    В поселке Кенжеколь Павлодарской области укрепляют берег Иртыша в связи с разливом

    тасқынмен күрес
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Уровень воды в пойме реки Иртыш, поступающей в результате природоохранных попусков, поднялся в пойме до 2,5 метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нығайту
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Как говорят специалисты, для поселка Кенжеколь Павлодарской области угрозы подтопления нет, уровень воды снизится в ближайшие дни.

    Силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области и сотрудники местных исполнительных органов, жители поселка Кенжеколь совместно проводят мероприятия по предотвращению затопления.

    — Для защиты населенного пункта от наводнения ведутся работы по укреплению насыпи, подготовке мешков и их укладке. Доставлена 91 тонна инертных материалов, уложено 400 мешков и подготовлено 250 мешков с инертными материалами, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

    тасқынмен күрес
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Всего к работам привлечено более 100 человек.

    Ертіс
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    По словам акима поселка Кенжеколь Медета Сансызбаева, опасности затопления нет. И все же, в связи с тем, что в этом году в Иртыш попусков было больше, чем обычно, пойма на окраине села залита полностью.

    Земляные насыпи вокруг поселка ежедневно укрепляются.

    нығайту
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    — Такого обильного паводка не регистрировалось в последние 5-6 лет. Уровень воды в пойме обычно не превышал 2 метров. В этом году он поднялся до 2,5 метра. К концу этой недели уровень воды должен начать снижаться. Думаем, что ситуация стабилизируется в течение 2-3 дней, — сказал М.Сансызбаев.

    ауыл әкімі
    Фото: из личного архива
    тасқын
    Фото: ДЧС Павлодарской области

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Наводнение Паводки в Казахстане Реки Павлодарская область Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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