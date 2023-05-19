В поселке Кенкияк Актюбинской области решили важные социальные проблемы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил с рабочей поездкой поселок Кенкияк Темирского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В ходе поездки глава региона проинспектировал ход решения проблемных вопросов, которые были озвучены на недавней встрече с населением села и взяты под личный контроль акима области.

Как известно, на территории Кенкиякского сельского округа работают крупнейшие нефтедобывающие компании региона. Представители данных предприятий сегодня также посетили село. Согласно поручения Ералы Тугжанова, недропользователи будут принимать непосредственное участие в реализации проектов по благоустройству села, решении социальных вопросов. Всего будет привлечено пять компаний.

Один из наболевших вопросов - состояние дорог в населённом пункте. По поручению акима области ускорена реализация работ по ремонту дороги областного значения «Покровка-Темір-Кеңқияқ-Эмба». Дорожное полотно обновят на участке протяжённостью 111 километров. В рамках проекта будет заасфальтирована объездная дорога вокруг Кенкияка, которая до этого момента была грейдерной. Представители трёх подрядных организаций, занятых в проекте, пообещали акиму области, осмотревшему ход работ, завершить ремонт в сентябре.

Также делегация осмотрела здание школы 2012 года постройки. На первом этаже несколько лет назад появились трещины в перегородках. Эта проблема была озвучена жителями села на встрече с главой региона в начале мая.

Сегодня глава региона сообщил жителям о том, что ремонт учебного заведения будет начат уже в ближайшие дни. Работы будут проведены на спонсорские средства.

«Во время прошлой рабочей поездки в Кенкияк на встрече с населением было поднято немало вопросов. Тогда я сказал, что вернусь сюда, чтобы решить проблемы села. Школу только что осмотрели. Чтобы не тянуть время, ремонтные работы будут произведены за счёт внебюджетных средств. Актуален для жителей и вопрос дорог. В этом году заасфальтируем дороги на 14 улицах», - отметил аким области.

Напомним, тогда же жители просили оказать содействие с выделением школьного автобуса.

Их просьба была выполнена: ключи от нового автобуса аким области вручил педагогам.

«У нас много наболевших вопросов, о которых мы говорим не первый год, но решились они только сейчас», - поблагодарили родители за принятие оперативных решений.

Глава региона осмотрел ход работ по ремонту внутрипоселковых дорог, а также два заброшенных здания, в которых сельчане предложили организовать спортивные объекты. По итогам осмотра принято решение о сносе одного и капитальном ремонте другого. Таким образом, в селе появится второй физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого будет открыта детско-юношеская спортивная школа для детей сел Кенкияк и Сарколь.

«Об этом вы также просили на прошлой встрече. Говорили, что здание 30 лет бесхозное, подходит для организации физкультурно-оздоровительного комплекса. Это мы тоже сделаем за счет внебюджетных средств, поэтому руководители всех крупных компаний сегодня здесь», - подчеркнул Ералы Тугжанов.





Актуальна для села проблема устаревания жилищного фонда. На встрече жители жаловались, что подвалы многоквартирных домов годами заполнены канализационными стоками, а крыши текут.

Аким области осмотрел состояние дома номер №23 на улице Корпусной.

«В каждой квартире этого дома живут по пять детей. Вода течёт с крыши ежегодно, перекрываем сами. Каждый год ходили в сельский акимат - без толку, никакой помощи нет. Вы приехали - и проблемы начали решаться. Мы радуемся, когда слышим, что вы к нам едете, потому что только тогда что-то делается. Уже есть результаты - в соседнем доме откачивают подвал, до этого ничего такого не делали. Свой подвал мы чистили своими силами, теперь наша проблема - крыша», - обратилась к акиму области одна из жительниц дома.

Ералы Тугжанов сообщил еще одну хорошую новость: 22 мая за счёт внебюджетных средств начнутся работы по замене крови и ремонту фасадов.

Большая работа будет проведена по благоустройству дворовых территорий. Планируется заасфальтировать, установить детские и спортивные площадки в 11 дворах.

Аксакал Дат Елтезеров от имени сельчан выразил благодарность за внимание к главным проблемам села, которые годами не находили решения со стороны местных исполнительных органов.

«Я не думал, что вы вернетесь к нам так скоро. Вопросы сложные, время непростое, но, несмотря на это, большие средства хотите направить на развитие Кенкияка. Раньше нам тоже многое обещали, но дальше обещаний дела не шли. Более 50 лет живу здесь, и за все это время не было ремонта домов. Огромное спасибо вам, что держите слово, и компаниям, которые поддерживают ваши инициативы», - поблагодарил Дат Елтезеров.

«Необходимо озеленять село, нужен парк. К этому вопросу мы еще вернёмся, поручение по данному поводу уже дано. Мусорный полигон вдоль дороги необходимо перенести. Будем советоваться по этому вопросу с Советом аксакалов, Общественным советом. Вдоль дороги такого полигона быть не должно», - дал ряд поручений в завершение рабочей поездки аким области.