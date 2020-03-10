В поселках Семея построят водоотводный канал

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее планируется строительство водоотводного канала в поселках Водный и Восточный, чтобы в дальнейшем избежать подтопления этих районов. Об этом на совещании рассказал аким города Ермак Салимов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

В ходе многочисленных рейдов специалистами были определены потенциально опасные улицы и районы города, в которых возможны подтопления. Есть и те районы, в которых весной ситуации с подтоплениями происходят чаще всего. Одними из таких районов являются поселки Водный и Восточный. Потому в этих населенных пунктах было принято решение о строительстве водоотводного канала.

«Ежегодно в этих районах возникают внештатные ситуации в первую очередь по улице Короткая, Московская, Омская, Белякова. Мы предусматриваем строительство водоотводного канала, который будет собирать всю воду с этих районов и отводить ее в Иртыш», – сказал аким.

На сегодняшний день по строительству канала разрабатывается проектно-сметная документация. Финансирование работ также уже предусмотрено. Реализация проекта планируется ближе к осени.

Фото: Инфоцентр г. Семей