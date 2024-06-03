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    22:46, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    В Португалии стартовало досрочное голосование на евровыборах

    евровыборы
    Фото: кадр из видео Euronews

    В Португалии после рекордно низкой явки на предыдущих выборах в Европарламент власти сняли ограничения для досрочного голосования. Более 250 тысяч избирателей решили воспользоваться этой возможностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    С 6 по 9 июня около 350 миллионов граждан 27 стран-членов Евросоюза будут выбирать своих представителей в Европарламенте.

    При этом в двух государствах — в Португалии и на Мальте — широкому кругу избирателей впервые разрешили проголосовать досрочно.

    Более 252 000 португальцев зарегистрировались для участия в досрочном голосовании, это на 20% больше, чем на последних национальных выборах в марте этого года.

    На предыдущих евровыборах в 2019 году в Португалии был зафиксирован самый низкий показатель явки с момента вступления страны в Европейский союз в 1986 году — 68,6% избирателей предпочли остаться дома. В целом по Европе показатель неявки приближался к 50%.

    В этот раз португальские законодатели решили переломить эту тенденцию, предложив каждому гражданину, — а не только традиционным «досрочникам», к примеру, тем, кто лежит в больнице или находится за границей, — проголосовать в любое время со 2 по 9 июня.

    Голосовать можно на любом участке, а не только на том, к которому вы прикреплены, если у вас есть при себе удостоверение личности. Если проголосовать досрочно этой группе португальских избирателей по какой-то причине не удалось, ничего не мешаем им прийти на участки в основной день — 9 июня.

    На Мальте система тоже немного изменилась. Избирательная комиссия островного государства разрешила избирателям, которые в основной день голосования — 8 июня — будут находиться за границей или на плановом лечении в больнице, проголосовать в субботу, 1 июня. Пока неясно, сколько человек воспользовались этой возможностью.

    Число евродепутатов, избираемых от каждой страны ЕС: Германия (96) и Франция (81) отправят в Брюссель и Страсбург самые представительные делегации парламентариев. Мальту, Кипр и Люксембург с небольшим населением будут представлять лишь по 6 законодателей.

    Как проходят выборы в других странах ЕС?

    В некоторых странах блока нет необходимости вводить досрочное голосование или вносить изменения в существующую систему.

    Это особенно верно для Бельгии, Греции, Болгарии и Люксембурга, где голосование на выборах в ЕС является обязательным. Однако против тех, кто не всё же не дошёл до участка, редко принимаются меры.

    Бельгия и Германия недавно присоединились к Австрии и Мальте, где возраст для участия в голосовании был снижен до 16 лет. Греки голосуют с 17 лет.

    В разных странах ЕС также разные правила для тех, кто сам намерен стать кандидатом, и возраст опять же является ключевых фактором.

    В большинстве стран кандидату должно быть 18 лет, но в Польше и Чехии право быть избранными имеют граждане, достигшие 21 года. В Румынии этот порог увеличивается до 23 лет, а в Италии и Греции — до 25.

    В отличие от ряда национальных кампаний, евровыборы несколько «консервативны», когда речь идёт о методах голосования.

    Фактически, только Эстония позволяет своим гражданам голосовать в электронном виде.

    Около 13 государств, включая Германию, Испанию и скандинавские страны, разрешают голосовать по почте, в основном это делается в интересах граждан, проживающих за границей.

    Теги:
    Португалия Евросоюз Выборы ЕС Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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