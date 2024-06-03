В Португалии стартовало досрочное голосование на евровыборах

В Португалии после рекордно низкой явки на предыдущих выборах в Европарламент власти сняли ограничения для досрочного голосования. Более 250 тысяч избирателей решили воспользоваться этой возможностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

С 6 по 9 июня около 350 миллионов граждан 27 стран-членов Евросоюза будут выбирать своих представителей в Европарламенте.

При этом в двух государствах — в Португалии и на Мальте — широкому кругу избирателей впервые разрешили проголосовать досрочно.

Более 252 000 португальцев зарегистрировались для участия в досрочном голосовании, это на 20% больше, чем на последних национальных выборах в марте этого года.

На предыдущих евровыборах в 2019 году в Португалии был зафиксирован самый низкий показатель явки с момента вступления страны в Европейский союз в 1986 году — 68,6% избирателей предпочли остаться дома. В целом по Европе показатель неявки приближался к 50%.

В этот раз португальские законодатели решили переломить эту тенденцию, предложив каждому гражданину, — а не только традиционным «досрочникам», к примеру, тем, кто лежит в больнице или находится за границей, — проголосовать в любое время со 2 по 9 июня.

Голосовать можно на любом участке, а не только на том, к которому вы прикреплены, если у вас есть при себе удостоверение личности. Если проголосовать досрочно этой группе португальских избирателей по какой-то причине не удалось, ничего не мешаем им прийти на участки в основной день — 9 июня.

На Мальте система тоже немного изменилась. Избирательная комиссия островного государства разрешила избирателям, которые в основной день голосования — 8 июня — будут находиться за границей или на плановом лечении в больнице, проголосовать в субботу, 1 июня. Пока неясно, сколько человек воспользовались этой возможностью.

Число евродепутатов, избираемых от каждой страны ЕС: Германия (96) и Франция (81) отправят в Брюссель и Страсбург самые представительные делегации парламентариев. Мальту, Кипр и Люксембург с небольшим населением будут представлять лишь по 6 законодателей.

Как проходят выборы в других странах ЕС?

As in every European election, there are differences among EU Member States when it comes to dates, how many MEPs are elected, voting ages and how to cast your ballot from abroad.



This infographic makes sense of the nuances⤵️ pic.twitter.com/P937x9IkJz — Jaume Duch (@jduch) May 27, 2024

В некоторых странах блока нет необходимости вводить досрочное голосование или вносить изменения в существующую систему.

Это особенно верно для Бельгии, Греции, Болгарии и Люксембурга, где голосование на выборах в ЕС является обязательным. Однако против тех, кто не всё же не дошёл до участка, редко принимаются меры.

Бельгия и Германия недавно присоединились к Австрии и Мальте, где возраст для участия в голосовании был снижен до 16 лет. Греки голосуют с 17 лет.

В разных странах ЕС также разные правила для тех, кто сам намерен стать кандидатом, и возраст опять же является ключевых фактором.

В большинстве стран кандидату должно быть 18 лет, но в Польше и Чехии право быть избранными имеют граждане, достигшие 21 года. В Румынии этот порог увеличивается до 23 лет, а в Италии и Греции — до 25.

В отличие от ряда национальных кампаний, евровыборы несколько «консервативны», когда речь идёт о методах голосования.

Фактически, только Эстония позволяет своим гражданам голосовать в электронном виде.

Около 13 государств, включая Германию, Испанию и скандинавские страны, разрешают голосовать по почте, в основном это делается в интересах граждан, проживающих за границей.