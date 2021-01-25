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В Португалии проходят президентские выборы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Января 2021, 00:34
В Португалии проходят президентские выборы

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - В Португалии проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент, 72-летний Марселу Ребелу де Соуза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

Это голосование сравнивают с вотумом доверия государственной политике в условиях коронавирусной пандемии и спровоцированного ею кризиса. Португалия оказалась в числе стран, чья экономика особенно сильно пострадала от карантинных ограничений. Аналитики предупреждают, что это грозит серьёзными социальными проблемами.

Данные последних соцопросов перед выборами свидетельствуют о том, что Марселу Ребелу де Соуза, несмотря на кризис, по-прежнему пользуется широкой поддержкой избирателей. За него готовы проголосовать почти две трети опрошенных центра исследования общественного мнения Eurosondagem. Показательно, что де Соузу, бывшего председателя Социал-демократической партии поддержал и лидер социалистов, глава правительства Антониу Кошта.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Действующий глава государства 72-летний Ребелу ди Соуза занял пост президента в 2016 году и, согласно опросам общественного мнения, является фаворитом гонки. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

По конституции страны функции президента, который является гарантом суверенитета, единства и территориальной целостности государства, достаточно широки, однако порой сводятся к представительским. Глава государства является верховным главнокомандующим и назначает премьер-министра страны.


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