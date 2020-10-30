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В попытке дать взятку подозревают руководителя ветлаборатории в Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
30 Октября 2020, 13:12
В попытке дать взятку подозревают руководителя ветлаборатории в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по подозрению в покушении на дачу взятки задержан руководитель ветеринарной лаборатории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя Талдыкорганского регионального филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

«Его подозревают в покушении на дачу взятки. Он подозревается в том, что 26 октября 2020 года совершил покушение на дачу взятки в сумме 425 000 тенге за признание заинтересованного ему лица непригодным к воинской службе и выдачу соответствующего военного билета. Расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК не подлежат разглашению», - сообщили в Антикоррупционной службе по Алматинской области.


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