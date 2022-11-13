В помощь детям: долгожданный зимний благотворительный бал состоится в Астане

13 Ноября 2022, 12:09

13 Ноября 2022, 12:09

В помощь детям: долгожданный зимний благотворительный бал состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 8 декабря этого года в столице пройдет XIII зимний благотворительный бал. Масштабное мероприятие ежегодно проводится с 2012 года Корпоративным фондом «Болашақ» с целью привлечения внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Место проведения мероприятия - отель «Hilton Astana». Время начала – в 19:00.

Это грандиозное культурное мероприятие столицы, традиционно собирающее представителей бизнес-элиты, дипломатического корпуса, общественных и политических кругов. Зимний благотворительный бал по традиции проходит в декабре. Ежегодно крупнейшие компании присоединяются к организации мероприятия.

На протяжении многих лет гости благотворительного бала погружаются в сказочную атмосферу, где их ждут танцы дебютантов от классического вальса до зажигательного латино, гала-ужин, аукцион ценных лотов, а также розыгрыш призов.

В программе бала текущего года:

- танцы с дебютантами: от классического вальса до зажигательного латино;

- гала-ужин;

- аукцион предметов искусства и спортивной атрибутики;

- выступление звезд казахстанской эстрады;

- розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия.

Дебютанты Зимнего благотворительного бала

Всего за период проведения бала в кастинге дебютантов приняли участие 6074 человека. За восемь лет гостями бала стали более двух тысяч гостей. За все время фонд привлек свыше 130 спонсоров и партнеров.

«Зимний благотворительный бал – это единственный в Казахстане бал с историей, который ежегодно проводится с 2012 года. Одним из отличий нашего бала являются дебютанты. Всего в кастингах в дебютанты приняли участие более шести тысяч молодых людей, которые через это красивое, даже благородное мероприятие приобщаются к системной благотворительности, к культуре танца, к таким моральным ценностям, как толерантность, сострадание, сила воли, целеустремленность», - прокомментировала председатель попечительского совета Корпоративного фонда «Болашақ» Динара Гаплан.

Один из наиболее частых вопросов – в чем же разница между дебютантом и участником бала?

«Дебютант – это участник бала, который непосредственно задействован в концертной программе, выступая с танцевальными номерами – бальными танцами. Чтобы стать дебютантом, не нужно быть профессиональным танцором или посещать танцевальный кружок, однако это может пригодиться на кастинге. Дебютантами могут стать парни и девушки старше 18 лет. На протяжении нескольких месяцев несколько раз в неделю молодые люди обучаются у лучших хореографов страны», - сказала Д. Гаплан.

Гостем бала может стать любой человек, купивший пригласительный билет.

Благотворительные проекты в рамках Зимнего благотворительного бала

Ежегодно на балу проводится аукцион уникальных лотов. Все вырученные средства направляются на социальные проекты фонда для детей с особыми потребностями и талантливой молодежи. Общая сумма благотворительных средств, собранных на балу, формируется за счет продажи билетов на бал, аукциона ценных лотов и благотворительных взносов гостей и участников бала. Финансовые отчеты о расходовании средств, собранных на балу, ежегодно публикуются на сайте фонда bolashakcharity.kz.

«Это не просто бал. Это, в первую очередь, вклад огромного количества людей, меценатов, компаний в реализацию наших благотворительных проектов. Также ежегодно бал поддерживают информационные партнеры, одним из медиапартнеров бала в 2022 году стал Телерадиокомплекс Президента РК. Мы благодарны всем нашим партнерам и спонсорам, без которых у нашего бала не было бы такой долгой истории», - сообщила Динара Гаплан.

За счет проектов фонда «Болашақ» более 600 детей с особыми образовательными потребностями пошли в школу, в 22 городах Казахстана открылись кабинеты поддержки инклюзии, 2500 воспитанников детских домов и специальных коррекционных школ приняли участие в творческих конкурсах и образовательных программах.

«На средства, собранные на балах, мы оснастили 70 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе открыли 46 кабинетов поддержки инклюзии, подарили более 600 детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями возможность учиться в школе за одной партой со сверстниками, присудили более 100 образовательных и проездных грантов талантливой молодежи для участия в международных первенствах и соревнованиях, создали 500 рабочих мест в сфере инклюзивного образования, обучили более трех тысяч специалистов из сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, а также родителей особенных детей», - сказала председатель попечительского совета Корпоративного фонда.

Кроме того, корпоративный фонд внес 80 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты Республики Казахстан в части развития инклюзивного образования и доступности качественного контента на государственном языке.

На собранные средства реализуются следующие мероприятия:

- Открытие и оснащение кабинетов поддержки инклюзии;

- Формирование команды специалистов и сопровождающих лиц;

- Выведение детей с особыми потребностями из обучения на дому и включение их в школы;

- Супервайзинг детей и специалистов КПИ;

- Поддержка талантливой молодежи из уязвимых категорий населения в их участии в международных спортивных, творческих и интеллектуальных первенствах.

Организатором мероприятия выступает Корпоративный Фонд «Болашақ» при поддержке «Hilton Astana», компаний «BI Group» и «А-Event KZ». Спонсоры благотворительного бала: АО «Нурбанк» и компания «Astana Business Aviation».

Внесите вклад в развитие благотворительности и окунитесь в предновогоднюю атмосферу вечернего Бала, оставив заявку на предзаказ билета. Билеты на бал также можно приобрести на сайте sxodim.com.