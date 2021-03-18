В получении взяток подозревается сотрудник департамента экономических расследований в Костанае
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Оперуполномоченный по особо важным делам департамента экономических расследований по Костанайской области подозревается в получении взяток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы региона.
Антикоррупционной службой Костанайской области уже завершено досудебное расследование в отношении оперуполномоченного по особо важным делам оперативного управления департамента экономических расследований по Костанайской области.
«Он подозревается в систематическом получении взяток от субъектов предпринимательства через доверенное лицо. Незаконное вознаграждение передавалось за непривлечение к ответственности и покровительство в реализации алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками»,- уточнили в ведомстве.
Сотрудник правоохранительного органа задержан и с санкции суда содержится под стражей. Досудебное расследование на стадии завершения. Далее дело будет направлено в суд.
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