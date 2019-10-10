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В получении взятки в 1,2 млн тенге подозревают начальника Шалкарской дистанции пути

10 Октября 2019 18:50
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В получении взятки в 1,2 млн тенге подозревают начальника Шалкарской дистанции пути

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Начальник Шалкарской дистанции пути АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» Актюбинского отделения подозревается в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Антикоррупционной службой Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении начальника Шалкарской дистанции пути филиала АО «НК «ҚТЖ» Актюбинского отделения магистральной сети по подозрению в получении взятки.

Он подозревается в получении взятки в общей сумме 1 200 000 тенге от гражданина за трудоустройство его сына.

Досудебное расследование продолжается, подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП города Актобе.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Коррупция, Другие государственные органы,
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