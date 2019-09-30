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В получении взятки подозревают руководителей отделов строительства в Аркалыке и Рудном
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Костанайской области в городах Рудный и Аркалык начаты досудебные расследования отношении руководителей отделов строительства по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудного подозревается в получении взятки в виде автомобиля «Nissan Qashqai» 2019 г.в., стоимостью 10,4 млн. тенге, от представителя ТОО за заключение договора строительных работ способом из одного источника и беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту «Газификация микрорайонов в городе Рудном». Наряду с этим начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка» по подозрению в получении взятки в сумме 250 тыс. тенге от представителя вышеуказанного ТОО за беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту «Строительство водопроводных сетей поселка Восточный» на сумму 145 млн. тенге», - сообщили в Антикоррупционной службе.
Как отметили в ведомстве, должностные лица задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС УП Костаная.
Вместе с тем, ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток вышеуказанным должностным лицам.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.
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