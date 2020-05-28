В получении взятки подозревается глава Центра поддержки национального кино
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В получении крупной взятки подозревается председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино», сообщил в ходе онлайн-брифинга следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Начато досудебное расследование по факту получения взятки в особо крупном размере за оказание содействия в выделении финансирования из государственного бюджета, подписании актов выполненных работ, а также общее покровительство и попустительство», - проинформировал Данияр Бигайдаров.
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