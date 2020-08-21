В получении 2,6 млн тенге взятки подозревают двух чиновников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений аппарата акима области и его заместителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, чиновников подозревают в получении взятки по предварительному сговору в размере 2,6 млн тенге. Деньги они получили от директора подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при их фактическом невыполнении.

«Должностные лица задержаны и водворены в ИВС управления полиции города Петропавловска. Остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат. Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом», - сообщили в пресс-службе.

Позже в пресс-службе акима области уточнили, что задержан руководитель КГУ «Хозяйственное управление» аппарата аким Северо-Казахстанской области и его заместитель.

«Служебная проверка в этом ведомстве проводилась по инициативе аппарата акима области», - добавили в пресс-службе.