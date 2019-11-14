В половине из проверенных дорог выявили дефекты прокуроры СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуроры Северо-Казахстанской области проверили качество ремонта дорог в районах и городе Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления прокуратуры Жаслан Смагулов рассказал, что проверили 29 дорог областного значения и 40 улиц Петропавловска, ремонт на которых производился в 2017-2018 годах.

В результате проверки дефекты обнаружили на 33 из 69 участков. Обнаружили несоответствие толщины асфальта – 3 см вместо положенных 5 см, неровность асфальта, просадку канализационных люков, повреждения бордюров, отклонение от проектов, разрушение дорожного полотна.

«В отдельных районах выявлены факты использования некачественных материалов. В районе им. Г. Мусрепова недобросовестный подрядчик вместо предусмотренного ПСД щебня из горных пород использовал щебень из песчаной смеси, добытый незаконно на незарегистрированном карьере. Ущерб государству составил около 5 млн тенге. По данному факту инициировано досудебное разбирательство. Всего по результатам проверки в адрес заказчиков внесено 5 представлений об устранении нарушений законности. В их же адрес и подрядных организаций направлено более 50 предписаний. Инициированы 5 судебных исков о принудительном исполнении договорных обязательств в рамках гарантии», - проинформировал Ж. Смагулов.

Дороги, которые отремонтировали в этом году, прокуроры намерены проверить в 2020 году.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимир Балахонцев говорит, что выявили 11 нарушений. Подрядчикам направили предписания об устранении нарушений. Все они уже устранены.

«Действующим законодательством предусмотрено, что заказчик обязан инициировать судебные иски о признании таких подрядчиков недобросовестными. Соответственно, они теряют право участвовать в дальнейших конкурсах», - добавил Ж. Смагулов.

В 2017-2018 годы на строительство и ремонт дорог по области потратили 22,5 млрд тенге. Отремонтировали 743 км. В этом году выделили 18,7 млрд тенге на 580 км дорог. Местные власти обещают, что к 2021 году доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 73%.