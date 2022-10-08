В политике не нужно бояться – кандидат в Президенты РК Каракат Абден

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Каракат Абден ответила на вопросы журналистов после процедуры сдачи документов в Центральную избирательную комиссию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Претендовать на такой высокий пост – это, конечно, волнительно, не буду скрывать. Хочу выразить свою огромнейшую благодарность республиканскому общественному объединению «Национальный альянс профессиональных социальных работников» за то доверие, которое оно мне оказало. Для меня это большой почет, но в то же время и огромная ответственность. Я буду очень стараться оправдать надежды людей и вынести на высокий национальный уровень те вопросы, которые нужно транслировать, в частности – это социальное направление», - сказала Каракат Абден.

К.Абден подчеркнула, что не сможет ответить на вопросы, касающиеся предвыборной программы, в связи с тем, что период предвыборной агитации начнется 21 октября и продлится 28 дней до 18 ноября.

Также она ответила на вопрос, не испытывает ли страха, участвуя в гонке среди мужчин.

«В политике не нужно бояться, всегда нужно быть готовым», - заявила Каракат Абден.



