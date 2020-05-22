В поликлиниках Уральска пациентам, стоящим на учете, лекарства выдаются онлайн

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Новая система фактического контроля работ «fsm.выдача лекарств» внедрена в поликлиниках областного центра Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, с целью защиты медицинского персонала и контроля выдачи (доставки) лекарственных средств в медицинских организациях, местной IT-компанией была внедрена новая система фактического контроля работ «fsm.выдача лекарств».

«Внедрение системы контроля выдачи лекарственных средств именно сейчас, во время карантина, в первую очередь направлено на защиту пациентов от необходимости посещения ими медицинских организаций и аптек, что носит социальный характер и заботу о здоровье жителей региона. С другой стороны, позволяет контролировать в онлайн режиме место нахождения медицинского работника с формированием доказательной базы по выдаче (доставке) лекарственных средств. Система может сформировать отчёт по выдаче лекарственных средств за любую дату и время, начиная с момента запуска системы с прикреплением фотоотчёта выполнения задания», – говорит Б.Каюпов.

На сегоднящний день система контроля работает во всех медицинских организациях Уральска. Со временем данный проект позволит автоматизировать и другие бизнес-процессы по контролю выполнения любых выездных работ (патронаж и т.д.).

«Внедрение данной системы разгружает работу врачей нашей поликлиники, так как исключается прямой контакт с пациентом по выписке рецепта на лекарственные средства. Пациенту нет необходимости идти в поликлинику и далее в аптеку. Лекарственные средства, назначенные врачом, вносятся в систему и передаются в виде задания на мобильный телефон медицинского работника, отвечающего за доставку лекарственных средств пациенту. Далее участковая медсестра получает лекарственное средство на складе и относит пациенту домой», – пояснил директор ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Раниль Жалиев.

На сегодняшний день через новую систему контроля по поликлинике №3 выдано 2655 рецептов. Медработники относят лекарства пациентам на дом, при этом документально подтверждают факт выдачи фотографией. «Всего на «Д» учёте у нас стоят 7288 жителей, прикрепленных к поликлинике, из них по системе ГОМБ лекарственные препараты получают 6112 человек. Бесплатно отпускаются лекарственные средства по 36 нозоологиям: бронхиальная астма, сахарный диабет, ревматоидный артрит, эпилепсия, гемофилия, системные заболевания и другие. В настоящее время пациенты получили лекарственные средства с момента запуска новой системы контроля на сумму 22,7 млн тенге по ГОМБ, на 3 млн тенге по ОСМС», – отметил Р.Жалиев.

Стоит отметить, на время действия карантина в регионе стоимость услуги доступа к системе контроля для медицинских организаций региона нулевая, а также на разработку и внедрение новой системы в медицинские организации города бюджетных средств не выделялось.













Автор: Аида Галиева