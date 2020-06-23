В поликлиниках Мангыстауской области созданы мобильные группы по борьбе с коронавирусом

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В поликлиниках Мангыстауской области созданы мобильные группы по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона.

Об этом стало известно на брифинге, прошедшем в центре общественных коммуникаций.

На сегодняшний день из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции провизорные и инфекционные стационары в Мангыстауской области испытывают сильную нагрузку. В связи с этим в поликлиниках созданы мобильные группы. В составе данных групп – ВОП-врачи, также врачи-терапевты и медсестры.

Важно отметить, члены мобильных групп сегодня освобождены от других работ, они работают по жалобам от пациентов по видеоконференцсвязи.

Приступила к работе также мобильная группа медицинского центра «Ясин». Телефон колл-центра 8775-922-2345. По нему граждане, прикрепленные к данному лечебному учреждению, смогут получить консультации по видеосвязи и обратиться за медпомощью к врачу.

«Если у вас появились симптомы гриппа или ОРВИ, у вас поднялась температура, вы можете обратиться в фильтр при поликлинике. Там вас примет врач и, изучив ваше состояние, направит вас на амбулаторное или стационарное лечение», - говорит главный врач медицинского центра «Ясин» в Актау Алтынгуль Коптилеуова.

По словам Алтынгуль Коптилеуовой, бесплатный ПЦР-тест жители могут сдать в двух случаях: если появились симптомы гриппа или ОРВИ, а также если вы были в контакте с зараженным коронавирусом.

Отметим, на сегодняшний день в области зарегистрировано 436 случаев коронавируса, в том числе 318 человек выздоровели. Летальных случаев - два.