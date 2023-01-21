В поликлиниках Астаны в пилотном режиме открылись отделения скорой медпомощи

21 Января 2023, 07:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичных поликлиниках в пилотном режиме открыты отделения скорой медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В городских поликлиниках №4, №5 и № 10 с начала года в пилотном режиме запущены новые отделения неотложной помощи. Основная цель - снизить нагрузку на медицинских работников в стационарах и увеличить доступность скорой медицинской помощи населению.

«Наше отделение открыто в рабочие дни с 8:00 до 18:00. Здесь принимают терапевт, травматолог и хирург. То есть пациентам, при срочной необходимости, не нужно ждать в очереди в стационаре. В фильтр-кабинете принимают при симптомах инфекционных заболеваний, когда у пациента признаки ОРВИ, такие как насморк, повышенная температура и т.д., а других пациентов - отделение неотложной первой медицинской помощи», - пояснил заведующий отделением №10 городской поликлиники Арман Алибеков.

Отметим, что пациенты, обращающиеся в скорую помощь, делятся по состоянию здоровья на 4 категории. Риски для жизни и здоровья включают первые 3 категории. Теперь пациенты 4-й категории, то есть, жители без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью, могут получить первую помощь в поликлиниках.