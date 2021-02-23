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    18:57, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    В поликлиниках Алматы начали ревакцинацию против COVID-19

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В поликлиниках Алматы начали ревакцинацию против COVID-19. Вакциной будут охвачены 1 750 медработников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня состоялась поставка второй партии компонента вакцины против КВИ в количестве 1 750 доз. Напомним, первая партия вакцин была доставлена в 15 поликлинических учреждений города Алматы. Вакцинация вторым компонентом «Спутник V» будет проходить в тех же поликлинических учреждениях, которые ставили первый компонент.

    Транспортировка антиковидного препарата прошла в соответствии со всеми условиями, необходимыми для перевозки.

    «Вакцина была доставлена специальным автотранспортом, где установлен температурный регистратор, согласно требованиям соблюдения холодовой цепи при температуре не ниже 18 градусов. В среднем температура составляла 22-24 градуса. Вакцина сразу была помещена в морозильную камеру централизованного склада вакцин», - сообщила заместитель директора по обеспечению эпидемиологической безопасности и инфекционного контроля Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова.

    По данным акимата города, ревакцинация рассчитана на 1 750 человек, то есть это те лица, которые получили первый компонент вакцины.

    Дополнительно в марте будут получены еще 9 800 доз для второго этапа и расширена сеть поликлиник, задействованных в иммунизации. По поступлению вакцин прививки начнут получать медицинские сотрудники, которые были заявлены добровольно.

    Главный врач поликлиники №36 Гүлжайнат Тілеген рассказала, что перед прививкой все медики проходят осмотр врача. После получения прививки в течение 30 минут привившиеся находятся под наблюдением в отдельно отведенной комнате.

    «65 медицинских сотрудников сегодня получат прививку. Все, кто уже получил вакцину, чувствуют себя хорошо, никаких побочных действий не замечено. Остальные 95 человек пройдут вакцинацию завтра», - рассказывает врач.

    Как отмечает Гүлжайнат Тілеген, даже после получения вакцины необходимо соблюдать профилактические меры: социальное дистанцирование и ношение маски, а людям при выявлении симптомов ОРВИ обращаться к врачам.

    Первый этап вакцинации прошел с 01 по 19 февраля. Согласно инструкции второй компонент должен вводиться спустя 21 день для того, чтобы сформировать в организме окончательный иммунитет.

    Напомним, в столице сегодня начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом от КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Алматы Минздрав РК
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