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вчера 22:14
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вчера 19:00
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вчера 18:23
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В полицию доставлено 26 человек - МВД о несанкционированных митингах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 26 октября в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК, передает МИА «Казинформ».
«26 октября в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры о незаконности митингов некоторые граждане отказались выполнять законные требования. На данный момент в полицию доставлено 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности. МВД в целях предупреждения правонарушений призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций», - говорится в сообщении.
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