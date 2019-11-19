В полиции ЗКО прокомментировали инцидент с блогером

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области прокомментировали инцидент с блогером, произошедший после наезда полицейского на девушку-пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в полиции региона, блогер приехал на место ДТП в то время, когда сотрудники полиции проводили следственные действия – осмотр места происшествия, автотранспорта, опрашивали очевидцев и свидетелей.

«Это интенсивный участок дороги. Букенов (блогер – прим.ред.) своими действиями воспрепятствовал проведению данных мероприятий и, хаотично двигаясь, подвергал себя и участников дорожного движения опасности. Не соблюдая элементарных требований безопасности, он пытался произвести съемку действий сотрудников, при этом неоднократно выходя на проезжую часть. Здесь была явная угроза совершения аналогичного наезда на пешехода (Букенова). Сотрудниками полиции по этому поводу неоднократно делались замечания Букенову. Однако последний не реагировал и вел себя агрессивно. Поэтому сотрудники полиции вынуждены были ограничить ему доступ. Согласно заключению медицинской экспертизы Букенов находился в легкой степени опьянения», - рассказали в полиции региона.

В ДП ЗКО подчеркнули, что «это не первое его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. За последнии 3 года Букенов неоднократно привлекался к административной ответственности: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (январь т.г.); за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии (июнь 2018года). Также, в мае и декабре 2017 года привлекался к адмответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

В настоящее время в отношении Букенова собран административный материал за неповиновение требованиям сотрудникам полиции (ст.667 КоАП РК).

Между тем, с начала года сотрудниками инспекции по личному составу выявлено 113 нарушений служебной дисциплины, в т.ч. 60 нарушений ПДД. Все они привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 уволены из органов внутренних дел.

Автор: Гайсагали Сейтак.