В полиции Жамбылской области работают 80 семейных династий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О семейных династиях сотрудников правоохранительных органов рассказали в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в органах внутренних дел Жамбылской области на протяжении десятилетий работают представители более 80 семейных династий. Братья и сестры, дети и внуки ветеранов органов внутренних дел работают в различных управлениях и подразделениях ОВД, заслуженно получая благодарности и награды, признание и уважение со стороны коллег и обычных граждан.

К примеру, почти 60 лет насчитывает деятельность в правоохранительных органах трех поколений семьи Демесиновых. В семье Мусаевых свою жизнь посвятили полиции четверо братьев, каждый из которых достиг больших высот в своей профессии. Достойными продолжателями дела своих родителей являются также их дети и внуки.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в семье Парманкуловых традиция служить в милиции передавалась от отца к сыну.

В любой профессии семейные династии стоят на почетном месте, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Во всех полицейских династиях служение Отечеству и своему народу передается из поколения в поколение. Вернувшись с Великой Отечественной войны, Тобалык Парманкулов стал главой большого семейства, в котором было пятеро сыновей и пятеро дочерей. Четверо сыновей бывшего фронтовика выбрали своей профессией службу в органах внутренних дел. Их сыновья пошли по стопам отцов, избрав своей профессиональной деятельностью борьбу с преступностью».

У старшего сына Марата Тобалыковича Парманкулова, майора милиции, служившего оперативным дежурным Байзакского РОВД, его сын Азамат служил в звании сержанта милиции. Второй сын фронтовика старшина полиции Канат Тобалыкович нес службу в дежурной части ДВД области до выхода на пенсию. Сегодня его сын капитан полиции Саламат Парманкулов работает старшим дежурным инспектором ЦОУ управления полиции города Тараза.

Третий сын Тобалыка Парманкулова Манат Тобалыкович выбрал другую профессию, но его сын Рахат продолжил полицейскую династию семьи, став старшим лейтенантом полиции батальона дорожно-патрульной полиции департамента полиции Жамбылской области.

Четвертый сын Тобалыка Максат Парманкулов вышел на пенсию, будучи майором полиции инспектором регистрационно-экзаменационного подразделения дорожной полиции органов внутренних дел. Пятый сын Самат Парманкулов был майором полиции дежурной части линейного отдела Жамбылской области, сегодня он тоже на заслуженном отдыхе.

«Работа в органах внутренних дел связывает друг с другом и других родственников семьи Парманкуловых. Пятнадцать представителей этого большого семейного клана либо служили в ОВД, либо и сейчас продолжают добрую традицию служению народу в рядах полиции. Так, майор полиции Мурат Бекбауов женат на дочери Тобалыка Парманкулова, сейчас он на заслуженном отдыхе. Внуки трех дочерей Тобалыка Парманкулова работают в департаменте полиции Жамбылской области. Это старший лейтенант полиции инспектор административной практики Жамбылской области Нурбол Бекбауов, оперуполномоченный майор полиции Галым Иген и оператор видеонаблюдения ЦОУ Габит Иген. Супруги трех внучек Тобалыка также являются сотрудниками органов внутренних дел. Все они одна большая семья, одна большая полицейская династия», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.