НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД намерены апробировать проверку на добропорядочность Integrity check, внедряемую Агентством по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией в рядах полиции. Об этом стало известно в ходе встречи министра внутренних дел Марата Ахметжанова с председателем Агентства по противодействию коррупции Олжасом Бектеновым. В ходе встречи руководители ведомств подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

В рамках документа предусмотрен обмен информацией, представляющий взаимный интерес в сфере противодействия коррупции, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, мониторинга и анализа коррупционных рисков.

В полиции намерены апробировать проверку на добропорядочность Integrity check. Данная мера успешно применяется во многих странах. В Казахстане ее внедрение предусмотрено в рамках реализации «Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы». В данный момент Агентством разрабатывается правовая основа.

Как отметил министр МВД М. Ахметжанов, в ведомстве нацелены на жесткое пресечение коррупции в органах внутренних дел и чистку рядов от недобросовестных сотрудников: «Это невозможно сделать без устранения в первую очередь предпосылок коррупции. Для этого мы проводим внутренние анализы рисков во всех подразделениях».

В свою очередь глава Антикоррупционной службы О. Бектенов поддержал инициативу МВД. Сотрудники полиции находится в тесном контакте с населением и поэтому наиболее подвержены бытовой коррупции. Об ее искоренении не раз говорил и Глава государства.