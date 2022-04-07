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    15:35, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    В полиции намерены апробировать проверку на добропорядочность Integrity check

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД намерены апробировать проверку на добропорядочность Integrity check, внедряемую Агентством по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    МВД и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией в рядах полиции. Об этом стало известно в ходе встречи министра внутренних дел Марата Ахметжанова с председателем Агентства по противодействию коррупции Олжасом Бектеновым. В ходе встречи руководители ведомств подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

    В рамках документа предусмотрен обмен информацией, представляющий взаимный интерес в сфере противодействия коррупции, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, мониторинга и анализа коррупционных рисков.

    В полиции намерены апробировать проверку на добропорядочность Integrity check. Данная мера успешно применяется во многих странах. В Казахстане ее внедрение предусмотрено в рамках реализации «Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы». В данный момент Агентством разрабатывается правовая основа.

    Как отметил министр МВД М. Ахметжанов, в ведомстве нацелены на жесткое пресечение коррупции в органах внутренних дел и чистку рядов от недобросовестных сотрудников: «Это невозможно сделать без устранения в первую очередь предпосылок коррупции. Для этого мы проводим внутренние анализы рисков во всех подразделениях».

    В свою очередь глава Антикоррупционной службы О. Бектенов поддержал инициативу МВД. Сотрудники полиции находится в тесном контакте с населением и поэтому наиболее подвержены бытовой коррупции. Об ее искоренении не раз говорил и Глава государства.


    Теги:
    МВД РК Борьба с коррупцией Закон и право Правоохранительные органы
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