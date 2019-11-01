В полиции Алматы рассказали, как переходят на сервисную модель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы рассказали о переходе на сервисную модель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях повышения уровня доверия граждан к полиции, стражи порядка переходят на сервисную модель. В департаменте и во всех районных управлениях полиции ведется строительство «фронт-офисов», которые будут сданы в эксплуатацию до конца декабря этого года.

В связи с имевшимися ранее нареканиями от граждан по работе операторов «102», приняты меры по улучшению качества работы этой службы. Дополнительно ввели 4 рабочих места операторов, удвоено их число, увеличена заработная плата, введен 2-сменный график работы.

Разработана специальная программа, позволяющая отслеживать количество звонков, время их обработки, с выводом на проекционную панель ЦОУ департамента, что позволило обеспечить жесткий контроль за работой операторов спецлиний «102».

В августе прошлого года открыт Центр миграционных услуг для обслуживания трудовых мигрантов. В этом центре организована работа всех государственных и других органов, задействованных при процедуре выдачи трудовых разрешений. Дополнительно ведется регистрация всех иностранных граждан.

«Приняты меры по комплектованию вновь созданных подразделений туристской полиции. Введено 20 единиц сотрудников турполиции, которые несут службу в шести местах города, наиболее посещаемых туристами. Сотрудники туристской полиции оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями, «жилет-накидками» и 5 электромобилями. Все сотрудники турполиции в совершенстве владеют иностранными языками», - отметили в полиции.

Для более эффективного профилактического воздействия на правонарушения и преступления усилена работа по пешему патрулированию. В местах массового скопления граждан, устанавливаются переносные посты полиции модульного типа.

Всего будет установлено 32 поста на наиболее криминогенных участках города.