В полиции Алматы опровергли информацию о взрывном устройстве по комплексу на аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После проверки в комплексе VILLA Boutiques & Restaurants по проспекту аль-Фараби в Алматы полиция опровергла информацию о минировании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По комплексу на аль-Фараби - отбой. Взрывного устройства не обнаружено. Информация - ложная. По обоим фактам проводятся оперативные мероприятия», -прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее в департаменте полиции Алматы сообщили , что в данном комплексе эвакуировали людей после информации о заложенной бомбе. Полиция начала проверочные мероприятия.

Сегодня сообщалось , что ТРЦ «Март» заминировали в Алматы. Но информация не подтвердилась. Также поступило анонимное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Молл Апорт».







