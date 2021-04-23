РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:22, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    В полиции Алматы опровергли информацию о взрывном устройстве по комплексу на аль-Фараби

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После проверки в комплексе VILLA Boutiques & Restaurants по проспекту аль-Фараби в Алматы полиция опровергла информацию о минировании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По комплексу на аль-Фараби - отбой. Взрывного устройства не обнаружено. Информация - ложная. По обоим фактам проводятся оперативные мероприятия», -прокомментировали в полиции.

    Напомним, ранее в департаменте полиции Алматы сообщили , что в данном комплексе эвакуировали людей после информации о заложенной бомбе. Полиция начала проверочные мероприятия.

    Сегодня сообщалось , что ТРЦ «Март» заминировали в Алматы. Но информация не подтвердилась. Также поступило анонимное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Молл Апорт».




    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!