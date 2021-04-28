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    09:30, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    В полезный досуг по интересам будут вовлекать подростков полицейские Тараза

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы жамбылской полиции по профилактике правонарушений активно действуют среди несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По инициативе областной прокуратуры и начальника департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова созданы мобильные группы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в состав которых вошли представители ювенальной полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, местных исполнительных органов и образовательных учреждений», - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по вопросам повышения эффективности профилактики преступности среди молодежи, прошедшего в Таразском региональном университете имени М.Х. Дулати под председательством прокурора области с участием местных исполнительных органов и управления образования.

    Круглосуточная работа мобильных групп направлена на усиление взаимодействия органов внутренних дел с другими заинтересованными службами по оперативному реагированию в вопросах подростковой преступности.

    В ходе рейдовых мероприятий только в минувшие выходные мобильные группы выявили 26 административных правонарушений. Это три факта неисполнения обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Установлено два факта нахождения четырёх несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время. Девять несовершеннолетних в ночное время были обнаружены вне жилища без сопровождения законных представителей. Помимо этого, установлено по два факта других административных правонарушений.

    На учет в органы внутренних дел поставлено семь подростков и три неблагополучные семьи, в которых проживает шесть детей. Родительских прав лишен один законный представитель.

    «Со всеми этими семьями будет проведен профилактический комплекс медико-социальных мероприятий, направленных на недопущение повторных правонарушений со стороны несовершеннолетних, которых будем вовлекать в полезный досуг по интересам», - пояснили в правоохранительном ведомстве.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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