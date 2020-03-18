В Польше выздоровел первый заболевший коронавирусом

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В Польше выздоровел пациент, ставший первым жителем страны с диагнозом коронавирус, передает МИА «Казинформ».

«С большим удовольствием сообщаем, что очередные результаты пациента «zero», которые мы получили, негативные. А это значит, что мы можем считать его вылеченным и выписывать домой», - проинформировал заведующий инфекционным отделением Университетской больницы в Зеленой Гуре Яцек Смыкал.

Как отмечается на странице больнице в Facebook, пациент «zero» - это первый человек в Польше, которому поставили диагноз коронавирусной инфекции. Он пробыл в лечебнице более двух недель.

Между тем, по информации польского минздрава, в стране растет количество инфицированных.

«У нас 5 новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных положительными лабораторными исследованиями. Общее число людей, зараженных коронавирусом – 251», - говорится в официальном сообщении ведомства в Facebook.

Как отмечается, пятеро человек, заболевших коронавирусом, скончались.

О первом случае заражения коронавирусом в Польше стало известно в начале марта.