В Польше выздоровел первый заболевший коронавирусом
ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В Польше выздоровел пациент, ставший первым жителем страны с диагнозом коронавирус, передает МИА «Казинформ».
«С большим удовольствием сообщаем, что очередные результаты пациента «zero», которые мы получили, негативные. А это значит, что мы можем считать его вылеченным и выписывать домой», - проинформировал заведующий инфекционным отделением Университетской больницы в Зеленой Гуре Яцек Смыкал.
Как отмечается на странице больнице в Facebook, пациент «zero» - это первый человек в Польше, которому поставили диагноз коронавирусной инфекции. Он пробыл в лечебнице более двух недель.
Между тем, по информации польского минздрава, в стране растет количество инфицированных.
«У нас 5 новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных положительными лабораторными исследованиями. Общее число людей, зараженных коронавирусом – 251», - говорится в официальном сообщении ведомства в Facebook.
Как отмечается, пятеро человек, заболевших коронавирусом, скончались.
О первом случае заражения коронавирусом в Польше стало известно в начале марта.
- Не более пяти человек должны стоять в очереди за продуктами - акимат Алматы
- 40 тысяч тенге заплатит за шутку о контакте с зараженным коронавирусом жительница СКО
- Приостановлены перевозки пассажиров всеми видами транспорта из/в Нур-Султан и Алматы
- Акимат Алматы: Никаких пропусков на въезд в город не будет
- Глава МВД - о введении карантинного режима: Такие беспрецедентные меры вводятся впервые
- Кто сможет выезжать из карантинной зоны – пояснение МВД РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана