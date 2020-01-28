В поисках римских легионеров на земле Тараза - гипотезы казахстанских историков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - До 1993 года в городе Таразе была улица «Рим». Почему вдруг в городе на юге Казахстана, за тысячи километров от «Вечного города», появилась улица с таким названием? Известно также, что в пригороде нынешнего Тараза селении Жалпак-тобе (прежнее название Чигиль) была ставка Александра Македонского. О том, откуда и как римские легионеры появились в степях и пустынях Средней Азии - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Чтобы попытаться объяснить появление великих римских полководцев с их мощной армией в Средней Азии, нам придется отправиться вглубь истории, в те времена, когда Римская империя завоевывала окружающие страны и народы.

Известно, что в 54 году до н. э. римский полководец Марк Красс начал войну с Парфией с целью наказать непокорное Парфянское царство, угрожавшее римской власти на востоке. Парфяне установили власть над Ираком, Сирией и Палестиной, и Красс намеревался «разрубить парфянский узел на Ближнем Востоке». Однако 40-тысячная армия Марка Красса была наголову разбита в 52 г. до н.э. в битве при Каррах (территория нынешней Турции) парфянским полководцем Сурена, у которого было всего лишь 10 тысяч легкой конницы и одна тысяча тяжелых всадников-рыцарей. Половина армии Красса была уничтожена, четверть дезертировала. В плен тогда попали 10 тысяч римских воинов, приключения которых только начинались….

В поисках римских легионеров

«По свидетельству историка Плутарха, часть плененных легионеров отправили на поселение в Мерв, древнейший город Центральной Азии на берегу реки Мургаб в Туркменистане. Что с легионерами случилось дальше – об этом западные источники умалчивают. А вот в китайских летописях и хрониках можно найти много интересного, - рассказывает известный казахстанский историк Такен Молдакынов. - Австралийский ученый Дэвид Харрис, заинтересовавшийся судьбой римских легионеров после их пленения, перевел на английский язык древние летописи «История ранней Хань», чтобы найти следы легионеров. В поисках следов римлян он побывал в Китае, Узбекистане, Казахстане. А вот синолог, профессор Оксфордского университета Гомер Дабс выяснил, что после того как римские легионеры попали в Мерв, из них был сформирован особый отряд для защиты восточных рубежей Парфянской империи от набегов кочевников».

В 40-х годах до н.э. хуннский правитель Чжи-чжи вступил в союз с парфянами и получил от них центурию римских легионеров Мерва, которые построили для хуннского правителя военное укрепление в 15 км восточнее современного Тараза, впоследствии ставшее столицей Чжи-чжи. Сегодня здесь еще можно увидеть развалины защитных сооружений, возведенных в римской фортификационной традиции. Римляне считались непревзойдёнными мастерами в строительстве укреплений, состоявших из кругового рва и земляного вала, обнесённого рядами заострённых кольев. Ни один другой народ в древности не пользовался такой фортификацией.

«Первое летописное упоминание о Таразе, как процветающем и укрепленном городе, относится к 36 году до н. э., - продолжает историк Такен Молдакынов. - А ранее основал город, по предположению ученых, полководец шаньюй Тезек, который со своим войском и семьей перекочевал с берегов китайской реки Янцзы в местность, где сейчас находится Тараз.

В китайских летописях зафиксирован факт, что, в 36 г. до н.э. китайский генерал Чэнь Тан отправился в военный поход в Среднюю Азию с целью устранить угрозы китайской императорской власти. Больше всего неприятностей причинял императору Китая один из претендентов на титул верховного вождя, известный под именем Чжи-чжи, обосновавшийся в крепости близ Тараза. Когда Чэнь Тан подступил с многотысячным войском к городу Чжи-чжи, его поразил огромный земляной вал и двойной частокол со сторожевыми башнями. Городские ворота охраняли свыше сотни пехотинцев, которые стояли по обе стороны, построенные «подобно рыбьей чешуе». Это был знаменитый римский строй «тестудо», или «черепаха», при котором щиты плотно сдвигались друг к другу. Нападавшие китайцы подожгли частоколы, засыпали ров и вплотную подошли к стенам города. Началось сражение. До последнего момента хунны совместно с римлянами и хорезмийским отрядом сражались против захватчиков, но силы были неравными. Одно римское подразделение было не в силах защитить крепость. После первых мощных залпов китайских арбалетчиков римляне дрогнули и отступили за ворота крепости. За ночь китайцы сломили мятежников – больше полутра тысяч хуннских воинов было казнено, почти тысяча жителей попала в плен. Чжи-чжи вместе с женой и сыном обезглавили».

По словам собеседника, в исторической хронике династии Хань отмечается, что «с оружием в руках было схвачено более сотни человек». Предположительно это были 145 римских легионеров, которых пощадил китайский генерал Чэнь Тан. Он сделал запись в своем полевом журнале и приказал художникам запечатлеть свою атаку, чтобы отправить картины спешным образом к императорскому двору. Эти рисунки были сделаны римским художником в стиле триумфальных римских картин. Именно тогда китайцы встретили и захватили в плен пропавшее подразделение римской армии.

Эти иллюстрации, ныне утраченные, и послужили главным источником информации для описания военной кампании Чэнь Тана сто лет спустя в книге «История ранней династии Хань»: «Более ста всадников выехали наружу и галопом скакали взад-вперёд у стены. Около двухсот пехотинцев, выстроившихся с обеих сторон от ворот, маршировали в строю, устроенном наподобие рыбьей чешуи. Люди, стоявшие на стене, один за другим бросали вызов китайской армии, крича: «Выходите и бейтесь!».

Историки установили, что плененные китайским генералом легионеры из Тараза, в конце концов, оказались в Китае. В переписи населения 5 г. н. э. среди городов провинции Ганьсу в северо-западном Китае упоминается город Ли Чань, зафиксированный на исторических картах Китая. Это название совпадает с китайским наименованием «греко-римского мира». В 9 г. н. э. император Вэн Ман издал указ, согласно которому все названия городов должны «соответствовать действительности». И тогда Ли Чань был переименован в Чэн Лю, что означает «потомки пленников», или «пленники, захваченные при штурме». Получается, что город в провинции Ганьсу населяли люди из Римской империи, захваченные в плен при штурме Тараза. До сих пор в деревне, расположенной на краю пустыни Гоби, живут светловолосые и зеленоглазые «китайцы», считающие себя пришельцами из Римской империи. Легионеры, которые за годы плена успели обзавестись семьями, навсегда остались в далеких азиатских землях.

Талассио! – кричали римляне

Любопытно, что одна из версий происхождения названия реки Талас, протекающей близ города Тараза, равно как и самого города, связана опять-таки с римлянами.

Некоторые казахстанские историки утверждают, что название реки Талас пошло от возгласа «Талассио!». В Древнем Риме после брачной церемонии пару отводили в дом мужа, по дороге выкрикивая свадебный возглас «Талассио!», как поздравительный призыв невесты, вступающей в дом жениха.

Есть предположение, что римские легионеры, строившие фортификационные сооружения правителю Чжи-чжи, не находились на положении рабов, а считались свободными. Однако жили чужестранцы, как правило, компактно, в отдельных селениях, расположенных в отдалении от шахристана и рабада древнего города. Память об этом, видимо, и сохранилась в названии улицы Римская, находившейся в окраинной части современного города Тараза.

Бывшим римским воинам-пленникам могли разрешить жениться на местных девушках, а во время свадебных церемоний и звучал этот возглас, давший, по мнению историков, название реки Талас, на которой стояла крепость.

Римские бани

На раскопках древнего городища Тараз, на территории которого еще недавно был центральный рынок, археологи находят жилые кварталы, общественные учреждения, бани, медресе.

Сохранилась и восточная баня, обнаруженная здесь еще в 70-х годах прошлого века при постройке мясного корпуса, потом ее опять закопали, установили памятную плиту, а узорчатые изразцы отправили в музей.

Сегодня, после раскопок, можно увидеть эту баню, в которой имеется подпольная жаропроводящая отопительная система, подобная римским термам.

В восточных банях Тараза, которые строили вплоть до XIX - XX века, встречается такая же система.

Чигиль – ставка Александра Македонского

Интересен факт, что великий полководец Александр Македонский, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти, бывал на территории нынешней Жамбылской области.

В 334 году до н. э. Александр отправился в Малую Азию, начав таким образом войну с Персидской державой. Одержав ряд побед, великий полководец принял титул «царь Азии», окружил себя представителями восточной знати и начал думать о завоевании мира. В последующие три года он завоевал Среднюю Азию, заняв Мараканду (Самарканд), Согд, Бактрию, небольшую часть горных областей и направился далее к Сыр-Дарье. Однако фактически подчиненная ему территория была сравнительно невелика, а кочевые племена продолжали оставаться независимыми и непокорными.

В книге «Очерк истории Семиречья» российский историк Василий Бартольд упоминает небольшой укрепленный город Чигиль (близ современного Тараза), где в период X-XI вв жили «чикилы» - тюркоязычный союз племен, игравшие важную роль в государстве Караханидов.

А известный жамбылский журналист, писатель, исследователь Амантай Айзахметов в своей книге «Акыр-Тас – последний камень на краю Ойкумены» писал о том, что римский император бывал в здешних местах, а в селении Чигиль, ныне Жалпак-тобе, находилась его ставка.

Амантай Айзахметов выдвинул версию происхождения загадочного дворцового комплекса Акыр-Тас, в 40 км от нынешнего Тараза, предполагая, что строителем этого сооружения мог быть Александр Македонский, который имел обыкновение воздвигать дворцы по окраинам своей огромной империи. «Сооружение Акыр-Тас – в переводе «последний камень» могло быть его недостроенным дворцом на крайней восточной точке империи Александра Македонского, - пишет историк. - Планировка Акыр-Таса уж очень похожа на планировку средиземноморских античных дворцов. Акыр-Тас представляет собой огромный комплекс с жилыми постройками, складскими помещениями и водопроводом. Пятиметровая толщина наружных каменных стен, предположительная их высота 12–15 метров и четырехметровый фундамент свидетельствуют о том, что сооружение могло служить обороной от врагов. Аналогичные сооружения сейчас можно увидеть только в трех местах – в Алеппо, Дамаске и Самарии. Параметры Акыр-Таса говорят о грандиозных планах его строителей».

Все пути ведут в Рим

Тараз - один из древнейших городов Казахстана, важный пункт древнего караванного пути. Великий Шелковый путь соединил две великие империи того времени - Рим и Китай. Караваны шли из Шаша (Ташкент) через Тараз, Кулан, Аспару, Суяб и дальше - в оазисы Туркестана.

В византийских источниках второй половины VI века упоминается Тараз в связи с посольством византийского императора Юстиниана Великого. Того самого, при котором в Константинополе строился храм Святой Софии и составлялся Кодекс законов. В это время Византия пытается заключить договор с Западно-Тюркским каганатом, и для этого византийский император отправляет свое посольство к западным тюркам. И именно в Таразе, городе на берегу реки Талас, в столице тюркского кагана Дизабула в 568 году принимали посла Византии Земарха Киликийского. Находившийся в составе посольства историк описал город как одну из резиденций западно-тюркских каганов и очень важный политический и торговый центр.

В VII веке Тараз стал крупным городом, игравшим важную роль на Великом Шелковом пути, часто упоминаемом в «маршрутниках» путешественников того времени, в древних хрониках и географических сочинениях. Город Тараз был центром большой агломерации, в которую входили десятки крупных и мелких городов и селений, укрепленных замков. Этот район был важным в культурно-экономическом отношении, о чем свидетельствует тот факт, что, начиная с VIII века, здесь чеканилась своя собственная монета. В 751 году Тараз завоевали арабы, с 766 года город вошел в состав владений карлуков, а в конце IХ века подчинился Саманидам.

В IХ-Х веках подъему экономики и культуры Тараза способствовало его местоположение на торговом пути - в центре богатой земледельческой долины, рядом с серебряными рудниками в горах Таласского Алатау. Макдиси, арабский географ Х века, отмечал, что «Тараз - большой укрепленный город, со множеством садов, густо заселенный, у него ров, четверо ворот и населенный рабад. У ворот его большая река, за ней часть города, через нее есть переход. Соборная мечеть находится среди рынков».

Наибольшего расцвета Тараз достиг в конце Х-ХI веков после завоевания Семиречья, Южного Казахстана и Средней Азии династией Караханидов. Тараз стал столицей одного из удельных владений нового государства.

Были установлены стабильные торговые отношения между Центральной Азией и Византией по северному пути. Караваны из Исфиджаба, Отрара, Самарканда шли на Хорезм вдоль Аральского моря, переправлялись через Волгу, шли через северо-кавказские племена, пересекали Кавказский хребет в Причерноморье и далее в пределы Византии. Сохранились вещественные следы торговли с Византией - в Таразе найдены византийские золотые монеты VI–VII вв. н.э.

Города и поселения Средней Азии и Казахстана, в том числе Тараз, не были только транзитными пунктами, но экспортировали разнообразные товары собственного производства. В Таразе существовали фактории по производству шелка. До сих пор от Тараза до Меркенского района тянутся посадки тутовых деревьев, необходимых при производстве шелка.

За свою более чем двухтысячелетнюю историю город Тараз испытал периоды расцвета и упадка, разрушительных войн и возрождения, пережил множество переименований. В средние века город собирал богатую дань с проходящих торговых караванов, развивал ремесла, культуру, искусства. Однако после XIII века Тараз теряет былое могущество и на многие столетия погружается в запустение. И только в XIX веке возрождается под новым именем Аулие-Ата в честь легендарного хана Карахана из династии Караханидов, прозванного «Аулие-Ата».