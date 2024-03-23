В поисках любви: как не стать жертвой мошенничества на сайтах для знакомств

Современные сайты и приложения для знакомств стали мощным инструментом для объединения людей. Однако в мире онлайн-дейтинга помимо потенциальных возможностей, существует и риск стать жертвой мошенников. Зачастую такие злоумышленники, злоупотребляя доверием своих собеседников, обманным путем выманивают у них деньги. Исполнительный директор РОО «Казахстанский союз юристов» Серик Беркамалов в интервью корреспонденту агентства Kazinform выделил несколько признаков, по которым можно распознать мошенника и рассказал о том, куда казахстанцы могут обратиться в случае столкновения с такой проблемой.

По словам юриста, в целом, тенденцией современной преступности является ее трансформация в онлайн-сферу, например, в 2023 году в Казахстане было зафиксировано около 20 тысяч киберпреступлений, больше 70% из которых остаются нераскрытыми.

— Интернет — очень благодатная почва для совершения хищений, мошенничества, вымогательств и других преступлений. Анонимность и сложность выявления конкретной личности, совершающей правонарушение — главный фактор роста этого вида преступности. Сайты анонимных знакомств в этом плане — очень удобная площадка для всякого рода мошенников и проходимцев, и это на сегодня один из самых распространенных видов мошенничества, — отметил Серик Беркамалов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, жертвами такого вида мошенничества могут быть как женщины, так и мужчины, которые познакомившись на различных сайтах знакомств, мессенджерах и социальных сетях, пытаются построить отношения с противоположным полом.

— Так, например, парень на сайте знакомств познакомился с девушкой. В ходе переписки девушка предложила парню сходить в кино в частный кинозал. Получив одобрение парня, девушка мотивируя тем, что она знает хороший частный кинозал просит у него деньги для того, чтобы забронировать места. После получения денег от парня, девушка блокирует его в социальных сетях, — привели в пример в МВД в ответ на официальный запрос редакции.

Однако юрист считает, что именно низкий уровень цифровой культуры позволяет мошенникам вовлекать в свои сети граждан практически из всех слоев населения. В основном, по его мнению, жертвами таких преступлений становятся жители больших городов и агломераций.

— Современные мошенники совершенствуют способы выманивания денег, нередко используются методы социальной инженерии, выясняется круг интересов, предпочтения жертвы и предлагается партнер наиболее подходящий под запросы при знакомстве. Чаще всего, непосредственном отъему денег предшествует длительная переписка, которая создают эмоциональную связь жертвы и преступника, то есть, формируется очень романтичная история, вызывающая привязанность, — говорит Серик Беркамалов.

Он отмечает, что особенностью таких мошенничеств является почти всегда 100% онлайн-общение, довольно редко преступники встречаются с жертвой вживую. Используются любые способы избежать встречи, к примеру, болезнь близких, командировка и так далее. По словам юриста, признаком того, что вы общаетесь с преступником, могут быть следующие проявления:

незнакомец всячески избегает оффлайн встречи;

вас просят перевести деньги, иногда даже очень небольшую сумму, якобы для бронирования отеля или ресторана, на такси и т. п.;

вас просят поделиться интимными фото.

В случае, если вы стали жертвой такого преступления, необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Как сообщил Серик Беркамалов, в МВД есть специальный департамент по борьбе с киберпреступностью, который может установить личность преступника по его цифровым следам.

— Если мошенник находится на территории Казахстана, то вероятнее всего его можно установить по цифровым следам, IP-адресу, номеру телефона и т. п. Однако чаще всего, мошенники используют пути обхода своей фиксации в сети и найти его будет намного сложнее. Лучшим способом профилактики таких правонарушений является цифровая гигиена в сети — соблюдение правил потребления информации в сети, позволяющих сохранить ментальное здоровье, финансы и собственную идентичность. Конечно, нужно соблюдать элементарную цифровую безопасность — следовать рекомендациям по длине пароля и двухфакторной аутентификации, не заходить на незнакомые сайты и анонимные приложения для знакомств, — пояснил он.

В МВД также перечислили некоторые рекомендации, которых следует соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников:

никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т. д.

не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

для установки приложений пользоваться только официальными источниками App store, Play market и т. д.;

не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

чаще проверять движение денег на своих счетах.

Ответственность за мошенничество с использованием интернета предусмотрена подпунктом 4) части 2 статьи 190 Уголовного кодекса — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, и наказывается штрафом в размере до четырех тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.