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    14:49, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В поисках черепа Кенесары хана не должно быть спешки - Арыстанбек Мухамедиулы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал работу по поиску черепа Кенесары хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это дело необходимо доводить до конца. Сейчас поиск всесторонне изучается и это правильно. Такой исторический шаг нельзя сделать поспешно. У нас есть артефакты и в других зарубежных музеях. Например, когда мы с Бериком Абдыгалиулы (депутат Мажилиса – авт.) поехали в Санкт-Петербург, там увидели пояс Кенесары хана. А его ружье хранится в Омском музее. Есть возможность провести двустороннюю встречу и привезти такие святые вещи в Казахстан. Но это не однодневная работа», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы журналистам в рамках научно-практической конференции «Семь граней Великой Степи: Сибирский улус и Тайбуга в истории Казахстана», прошедшей в столице.

    При этом директор Национального музея подчеркнул, что работа по поиску черепа Кенесары хана изучается учеными.

    «Только Казахстан делает такой шаг. Когда привезли череп батыра Кейки, увидели, что в списке были останки других ханов, батыров других государств. Но ни одна страна еще не инициировала их вернуть. Конечно, казахский народ уважает свою историю и дорожит ее ценностью. Но с этим вопросом спешить не стоит, нельзя, чтобы выходила дезинформация ради сенсации», - считает Арыстанбек Мухамедиулы.

    Ранее директор Нацмузея прокомментировал празднование в Казахстане юбилея Золотой Орды.

    Напомним, этим летом сообщалось, что ружье казахского хана Кенесары Касымова хранится в архивах Омского краеведческого музея.

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