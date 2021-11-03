В поисках черепа Кенесары хана не должно быть спешки - Арыстанбек Мухамедиулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал работу по поиску черепа Кенесары хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это дело необходимо доводить до конца. Сейчас поиск всесторонне изучается и это правильно. Такой исторический шаг нельзя сделать поспешно. У нас есть артефакты и в других зарубежных музеях. Например, когда мы с Бериком Абдыгалиулы (депутат Мажилиса – авт.) поехали в Санкт-Петербург, там увидели пояс Кенесары хана. А его ружье хранится в Омском музее. Есть возможность провести двустороннюю встречу и привезти такие святые вещи в Казахстан. Но это не однодневная работа», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы журналистам в рамках научно-практической конференции «Семь граней Великой Степи: Сибирский улус и Тайбуга в истории Казахстана», прошедшей в столице.

При этом директор Национального музея подчеркнул, что работа по поиску черепа Кенесары хана изучается учеными.

«Только Казахстан делает такой шаг. Когда привезли череп батыра Кейки, увидели, что в списке были останки других ханов, батыров других государств. Но ни одна страна еще не инициировала их вернуть. Конечно, казахский народ уважает свою историю и дорожит ее ценностью. Но с этим вопросом спешить не стоит, нельзя, чтобы выходила дезинформация ради сенсации», - считает Арыстанбек Мухамедиулы.

Ранее директор Нацмузея прокомментировал празднование в Казахстане юбилея Золотой Орды.

Напомним, этим летом сообщалось, что ружье казахского хана Кенесары Касымова хранится в архивах Омского краеведческого музея.