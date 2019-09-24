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В поезде «Кызылорда-Нур-Султан» родилась девочка

24 Сентября 2019 10:17
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В поезде «Кызылорда-Нур-Султан» родилась девочка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 23 сентября, на участке Тараз-Шу в поезде №91 сообщением «Кызылорда-Нур-Султан-Нурлы-жол» пассажирка 6 вагона Гульнур Жолдас родила девочку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

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Во время схваток поездная бригада по громкоговорящей связи обратились к пассажирам состава с просьбой о профессиональной помощи при родах. На помощь проводникам откликнулись специалисты, имеющие опыт в родовспоможении, следовавшие в этом же поезде.

Компания благодарит пассажиров Ембаеву Шолпан, Байкошкарову Даркен, Кушербаеву Ботагоз, а также начальника поезда Корабаеву Меруерт. Профессионализм и компетентность врачей и работников поездной бригады помогли благополучным родам в поезде. Поездной бригадой была оказана вся необходимая помощь, вызвана скорая медицинская помощь и по прибытию на ст.Шу пассажирка вместе с новорожденной были направлены в ближайшую больницу. Новорожденную мама назвала Меруерт в честь начальника поезда.

Следует отметить, что работники поездных бригад компании постоянно проходят обучение по оказанию первой доврачебной медицинской помощи и тренинги по действиям в нестандартных ситуациях. В прошлом году в поездах на свет появилось 10 малышей.



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Ключевые слова: КТЖ,
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