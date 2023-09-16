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    20:20, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В подземных переходах Семея заиграет музыка

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    Фото: пресс-служба акимата города Семей
    В подземных переходах Семея устанавливают камеры видеонаблюдения и звуковые устройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей Медет Алтаев сообщил, что 65 камер системы безопасности «Сергек» будут установлены во всех 8 подземных переходах города и переданы на баланс ЦОУ.

    «Во всех переходах также ведется установка звуковых устройств. В ближайшее время в переходах заиграет красивая музыка», - пояснили в акимате.Отметим, что в текущем году был проведен капитальный ремонт 4 подземных переходов, а в остальных 4 был проведён текущий ремонт. Стены украсили муралы, отображающие духовное наследие области Абай и проведено освещение.

    К слову, в акимате напомнили, что этим летом в подземном переходе по проспекту Шакарима уличные хулиганы сломали и украли систему освещения.

    «Призываем вас бережно относиться к объектам города и способствовать сохранению и развитию Семея», - предупредили в городском акимате.

    Теги:
    Абайская область ЖКХ Семей Благоустройство
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