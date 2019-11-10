В подземном паркинге в 6-этажном доме в столице произошел пожар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 ноября в 05:47 на пульт противопожарной службы Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме по улице Улы Дала. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«В подземном паркинге произошло возгорание электрощитовой и мебели на площади 20 кв.м. Оперативными действиями пожарных подразделений пожар ликвидирован в 06:44. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники столичного ДЧС», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.