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В подземном паркинге в 6-этажном доме в столице произошел пожар

10 Ноября 2019 12:30
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В подземном паркинге в 6-этажном доме в столице произошел пожар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 ноября в 05:47 на пульт противопожарной службы Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме по улице Улы Дала. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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«В подземном паркинге произошло возгорание электрощитовой и мебели на площади 20 кв.м. Оперативными действиями пожарных подразделений пожар ликвидирован в 06:44. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники столичного ДЧС», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Гульмира Байзакова

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