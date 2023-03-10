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В подрядных организациях «Самрук-Казына» техника безопасности не соблюдается - Минтруда

10 Марта 2023, 17:12
В подрядных организациях «Самрук-Казына» техника безопасности не соблюдается - Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК – главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов поднял проблему несоблюдения техники безопасности подрядными организациями, исполняющими заказ ФНБ «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В группе компаний «Самрук-Казына» действительно ведется работа по безопасности труда. Но эта работа не проводится в подрядных организациях. Например, я, будучи главным инспектором труда страны, объездил все отрасли, в которых работает компания, кроме «Казатомпрома». Я видел ситуацию своими глазами», - сказал Толеген Оспанкулов, отвечая на вопросы журналистов после заседания общественного совета «Самрук-Казына», посвященного вопросам производственной безопасности.

Спикер отметил, что в 2020 году была включена в Трудовой кодекс норма о вертикальном контроле по вопросам безопасности, но она имеет отношение только к строительным площадкам, а «Самрук-Казына» своими внутренними документами регулирует ситуацию на подконтрольных предприятиях посредством внутреннего контроля.

«Однако эта система работает не так хорошо. В результате в прошлом году произошло несколько трагедий», - сказал Толеген Оспанкулов.

Представитель Минтруда напомнил, что контракт с подрядными организациями заключается только на один год.

«Мы знаем, что контракт с подрядными организациями заключается только на один год. Это не позволяет работодателю вкладывать деньги в безопасность труда», - пояснил Толеген Оспанкулов.

Вместе с тем он добавил, что на сегодняшний день в группе компаний «Самрук-Казына» рассматривается вопрос утверждения контрактов не менее чем на 3 года.


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