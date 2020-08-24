В Подмосковье состоялось открытие Армейских международных игр

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Подмосковье прошла торжественная церемония открытия Армейских международных игр и форума «Армия-2020», на которой присутствовал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Бектанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Гостей и участников игр и форума в своем видеообращении поприветствовал президент России Владимир Путин, отметив постоянно растущую значимость и популярность данных мероприятий.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в своем выступлении подчеркнул масштаб форума и существенное увеличение продукции, произведенной с учетом применения инноваций и цифровых технологий.

В присутствии высоких гостей от стран-участниц, «АрМИ-2020» и форум открыл министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Был поднят официальный символ – флаг Армейских международных игр, а участники состязаний под национальными флагами прошли перед зрителями торжественным маршем.

Всего в рамках «АрМИ-2020» 32 страны будут выявлять сильнейших в 30 конкурсах.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и предпринятыми в стране мерами, Казахстан в этом году участвует только в одном конкурсе – «Танковом биатлоне», который является самым зрелищным, представительным и престижным. Казахстанские танкисты стартуют с заезда в индивидуальной гонке 25 августа. Завершатся игры 5 сентября.

Ранее сообщалось, как казахстанские военнослужащие готовятся к «Танковому биатлону».



