В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Рейсовый автобус перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья, в салоне находились 29 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

«На трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 27 пассажиров и два водителя», - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадали восемь человек. «По предварительным данным, в результате аварии - восемь пострадавших», - уточнили в МЧС, добавив, что автобус следовал из Ижевска в Москву.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС сообщили, что в ДТП пострадали 12 человек. «По предварительным данным, пострадали 12 человек», - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, число пострадавших возросло 16 человек. «В больницы на обследование направлены 16 человек», - сказал источник.

Причиной опрокидывания автобуса стала ошибка водителя, который не справился с управлением. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет», - сказал собеседник агентства, уточнив, что среди пассажиров было четверо детей, они не пострадали.

Фото:© Артем Геодакян/ТАСС