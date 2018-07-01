В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Рейсовый автобус перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья, в салоне находились 29 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.
«На трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 27 пассажиров и два водителя», - сказал собеседник агентства.
В результате ДТП пострадали восемь человек. «По предварительным данным, в результате аварии - восемь пострадавших», - уточнили в МЧС, добавив, что автобус следовал из Ижевска в Москву.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС сообщили, что в ДТП пострадали 12 человек. «По предварительным данным, пострадали 12 человек», - сказали в ведомстве.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, число пострадавших возросло 16 человек. «В больницы на обследование направлены 16 человек», - сказал источник.
Причиной опрокидывания автобуса стала ошибка водителя, который не справился с управлением. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет», - сказал собеседник агентства, уточнив, что среди пассажиров было четверо детей, они не пострадали.
Фото:© Артем Геодакян/ТАСС
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