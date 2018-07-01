Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 20 °С
Алматы: 21 °С
USD 346.15 EUR 402.33
RUB 5.49 CNY 50.64
Скачать

В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами

28 Июля 2018 21:30 120
Поделиться:
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Рейсовый автобус перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья, в салоне находились 29 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

Новости по теме

58 человек погибли из-за муссонных дождей на севере Индии
Срок безвизового пребывания в Беларуси продлили до 30 дней Международный университет туризма начинает работать в Самарканде

«На трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 27 пассажиров и два водителя», - сказал собеседник агентства. 

В результате ДТП пострадали восемь человек. «По предварительным данным, в результате аварии - восемь пострадавших», - уточнили в МЧС, добавив, что автобус следовал из Ижевска в Москву.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС сообщили, что в ДТП пострадали 12 человек. «По предварительным данным, пострадали 12 человек», - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, число пострадавших возросло 16 человек. «В больницы на обследование направлены 16 человек», - сказал источник.

Причиной опрокидывания автобуса стала ошибка водителя, который не справился с управлением. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет», - сказал собеседник агентства, уточнив, что среди пассажиров было четверо детей, они не пострадали. 

 

Фото:© Артем Геодакян/ТАСС

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ДТП, Россия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив