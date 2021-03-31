В Подмосковье нашли тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам
«Тело стрелка найдено в его сгоревшем коттедже», - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что тело находилось в самом эпицентре пожара, в районе чердака, и сильно обгорело, поэтому будет проведена ДНК-экспертиза.
Пожар в доме стрелка Барданова полностью потушен.
Как позже ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, Владимиру Барданову, открывшему при задержании стрельбу по силовикам в подмосковном поселке Вешки, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
«Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния», - сказал источник.
Он пояснил, что она также помогает установить психологические особенности человека, а также мотивы его действий, совершенных при преступлении.