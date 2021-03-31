В Подмосковье нашли тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Тело мужчины, устроившего стрельбу по силовикам в Вешках в Подмосковье, обнаружено в его сгоревшем коттедже. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает МИА «Казинформ».

«Тело стрелка найдено в его сгоревшем коттедже», - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что тело находилось в самом эпицентре пожара, в районе чердака, и сильно обгорело, поэтому будет проведена ДНК-экспертиза.

Пожар в доме стрелка Барданова полностью потушен.

Как позже ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, Владимиру Барданову, открывшему при задержании стрельбу по силовикам в подмосковном поселке Вешки, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

«Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния», - сказал источник.

Он пояснил, что она также помогает установить психологические особенности человека, а также мотивы его действий, совершенных при преступлении.