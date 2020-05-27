В пищепром готовы вкладываться: капитальные инвестиции в секторе выросли на 15%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель 2020 года в стране проинвестировали 20,6 млрд тг в сферу производства продуктов питания. Годовой рост вложений составил 19,3%, рост с учётом инфляции — 14,9%. В аналогичном периоде годом ранее капитальные инвестиции в секторе составляли 17,3 млрд тг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz

В стране намерены обеспечить продовольственную безопасность и поддержать АПК и пищепром: в Казахстане будут ежегодно гарантировано закупать до 365 тыс. тонн сельхозпродукции в целях удовлетворения потребностей внутреннего рынка в сырье для производства отдельных видов социально значимых продуктов питания, сообщает официальный ресурс Премьер-Министра. Из бюджета выделено 24,5 млрд тг. На эту сумму планируется закупить 4 вида продукции: пшеницу, ячмень, подсолнечник и гречиху.

Среди регионов наибольший объём инвестиций в сегмент производства продуктов питания за первые четыре месяца года был направлен в Алматинскую область: 5,96 млрд тг, против 3 млрд тг годом ранее (сумма вложений выросла почти вдвое).

В тройку лидеров также вошла Акмолинская область: 3,9 млрд тг, против 1,1 млрд тг годом ранее (сумма вложений выросла в 3,5 раза). Замыкает ТОП-3 Актюбинская область: 1,9 млрд тг, против 325,24 млн тг годом ранее (рост в 5,8 раза).

57% вложений пришлось на три региона: Алматинскую, Акмолинскую и Актюбинскую области.



