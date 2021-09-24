В Петропавловске заявивший об угоне мужчина забыл машину возле кафе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 49 автоугонов. Из них два еще не раскрыты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в большинстве случаев неправомерное завладение автотранспортом совершается без цели хищения, на фоне распития спиртного. Жертвами нередко становятся знакомые подозреваемых.

В то же время не каждое сообщение об угоне является криминальным. Встречаются и курьезные факты.

22 сентября житель Петропавловска обратился в полицию с заявлением об угоне «Audi-100. Патрули и операторов видеонаблюдения ориентировали на поиск автомобиля. Оперативники просматривали записи камер видеонаблюдения. Камеры зафиксировали, как днем мужчина выезжал со стоянки организации, в которой работает, а вернулся пешком. Сам автовладелец поначалу отрицал это. Когда оперативники показали ему видео, вспомнил, что на обратном пути заехал в кафе. Находилось оно рядом с местом работы. Мужчина пообедал и «пробежался до работы» привычным маршрутом. О том, что приехал туда на машине, даже не вспомнил. Все время, пока полицейские искали Audi на улицах и наблюдали за выездами из города, автомобиль дожидался хозяина там, где он его оставил.

Похожий случай произошел возле одного из торговых центров Петропавловска. Мужчина, совершив покупки, забыл, где поставил автомобиль, и обратился с заявлением об угоне.

Еще в одном случае в полицию позвонила женщина, родственник которой отогнал машину к другому подъезду и забыл сообщить об этом владелице.







