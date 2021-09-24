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    03:20, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Петропавловске заявивший об угоне мужчина забыл машину возле кафе

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 49 автоугонов. Из них два еще не раскрыты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в большинстве случаев неправомерное завладение автотранспортом совершается без цели хищения, на фоне распития спиртного. Жертвами нередко становятся знакомые подозреваемых.

    В то же время не каждое сообщение об угоне является криминальным. Встречаются и курьезные факты.

    22 сентября житель Петропавловска обратился в полицию с заявлением об угоне «Audi-100. Патрули и операторов видеонаблюдения ориентировали на поиск автомобиля. Оперативники просматривали записи камер видеонаблюдения. Камеры зафиксировали, как днем мужчина выезжал со стоянки организации, в которой работает, а вернулся пешком. Сам автовладелец поначалу отрицал это. Когда оперативники показали ему видео, вспомнил, что на обратном пути заехал в кафе. Находилось оно рядом с местом работы. Мужчина пообедал и «пробежался до работы» привычным маршрутом. О том, что приехал туда на машине, даже не вспомнил. Все время, пока полицейские искали Audi на улицах и наблюдали за выездами из города, автомобиль дожидался хозяина там, где он его оставил.

    Похожий случай произошел возле одного из торговых центров Петропавловска. Мужчина, совершив покупки, забыл, где поставил автомобиль, и обратился с заявлением об угоне.

    Еще в одном случае в полицию позвонила женщина, родственник которой отогнал машину к другому подъезду и забыл сообщить об этом владелице.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт Происшествия Правоохранительные органы
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