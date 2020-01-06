В Петропавловске театр драмы им. Погодина лишат статуса памятника истории и культуры

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Петропавловска взбудоражила новость о лишении русского драматического театра им. Н.Погодина статуса памятника истории и культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предположений возникло сразу много: от приватизации до закрытия театра. В управлении культуры, архивов и документации пояснили, что пошли на этот шаг во благо самого здания театра. И ни о какой передаче театра в частную собственность речи не идет.

«В этом году будет проводиться капитальный ремонт фасада, внутренних помещений с приданием зданию театра современного вида. Лишение здания театра статуса памятника осуществляется строго в соответствии с требованиями законодательства РК для проведения ремонтных работ. Русский театр продолжит свою деятельность независимо от статуса здания», - заверил руководитель управления Куралбек Атамуратов.

Директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов сообщил, что проводилась историко-культурная экспертиза. Здание театра 1976 года, типовой постройки. Такие же здания есть в Шымкенте, Атырау, Кызылорде, российских городах.

Ранее Казинформ рассказывал о планах руководства региона по развитию сферы культуры на 2020-й год. В том числе, проведение капитального ремонта здания драмтеатра.