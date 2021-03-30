Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

В Петропавловске создадут вуз по опыту Назарбаев университета

Автор:  
Серик Сабеков
30 Марта 2021, 12:30
В Петропавловске создадут вуз по опыту Назарбаев университета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Петропавловске будет создан университет по опыту Назарбаев университета. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Петропавловске будет создан университет по опыту Назарбаев университета, который даст импульс для развития образования и создаст исследовательский региональный центр», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось , что Центр академического превосходства будет создан на базе СКГУ имени М. Козыбаева.

«По высшему образованию в соответствии с поручением Главы государства разработан проект в Центре академического превосходства, также этот центр планируем создать на базе СКГУ имени М. Козыбаева», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.

Отметим, Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области до 2025 года.

«По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.


Северо-Казахстанская область   Образование   Наука   Вузы   Назарбаев университет  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане