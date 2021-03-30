В Петропавловске создадут вуз по опыту Назарбаев университета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Петропавловске будет создан университет по опыту Назарбаев университета. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Петропавловске будет создан университет по опыту Назарбаев университета, который даст импульс для развития образования и создаст исследовательский региональный центр», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось , что Центр академического превосходства будет создан на базе СКГУ имени М. Козыбаева.

«По высшему образованию в соответствии с поручением Главы государства разработан проект в Центре академического превосходства, также этот центр планируем создать на базе СКГУ имени М. Козыбаева», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.

Отметим, Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области до 2025 года.

«По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.