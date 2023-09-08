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    12:41, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Петропавловске решился вопрос с многоэтажками

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске решился вопрос с 8 многоквартирными домами, построенными по линии «Отбасы банка». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день работы по инженерно-коммуникационным сетям завершились в 8 домах. Там же в рамках благоустройства территории осталось установить МАФы. В оставшихся 6 многоэтажках работы завершить планируется до конца сентября, до ноября полностью будут готовы еще 2 жилых дома», - сообщили в акимате Петропавловска.

    Сейчас готовы 8 домов. В многоэтажках есть все необходимые коммуникации. Кроме того, с момента заселения в квартиры жильцов вступают в силу гарантийные обязательства застройщика. В течение двух лет владельцы жилья могут заявить о возможных недочетах подрядчику.

    Дома являются кредитными. Реализовались квартиры через государственную программу жилищного строительства «Нұрлы жер» через «Отбасы банк». Предназначены многоэтажки для очередников. Квадратный метр этих квартир для владельцев обошелся в 160 тысяч тенге.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Жилье
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