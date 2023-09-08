В Петропавловске решился вопрос с многоэтажками

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске решился вопрос с 8 многоквартирными домами, построенными по линии «Отбасы банка». Об этом передает МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день работы по инженерно-коммуникационным сетям завершились в 8 домах. Там же в рамках благоустройства территории осталось установить МАФы. В оставшихся 6 многоэтажках работы завершить планируется до конца сентября, до ноября полностью будут готовы еще 2 жилых дома», - сообщили в акимате Петропавловска.

Сейчас готовы 8 домов. В многоэтажках есть все необходимые коммуникации. Кроме того, с момента заселения в квартиры жильцов вступают в силу гарантийные обязательства застройщика. В течение двух лет владельцы жилья могут заявить о возможных недочетах подрядчику.

Дома являются кредитными. Реализовались квартиры через государственную программу жилищного строительства «Нұрлы жер» через «Отбасы банк». Предназначены многоэтажки для очередников. Квадратный метр этих квартир для владельцев обошелся в 160 тысяч тенге.