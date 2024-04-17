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    14:27, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    В Петропавловске работают пункты выдачи гуманитарной помощи

    В Петропавловске работают пункты выдачи гуманитарной помощи
    Фото: акимат Петропавловска

    В акимате Петропавловска рассказали о пунктах сбора и выдачи гуманитарной помощи для пострадавших от паводка, передает агентство Kazinform. 

    В МРЦ города по адресу Назарбаева, 69 волонтеры раздают продукты. На базе благотворительных фондов «Помощь рядом» и Asar-ume в городском Доме культуры по адресу Сатпаева, 37 организован пункт, где пострадавшие могут взять вещи.

    В АНК идет сбор гуманитарной помощи - оттуда продукты идут в эвакопункты города.

    Пункты выдачи гуманитарной помощи работают с 9.00 до 21.00 ежедневно. С собой пострадавшим нужно взять удостоверение личности.

    Между тем, в ДЧС Северо-Казахстанской области обновили данные по паводковой ситуации.

    В регионе подтопило 2686 домов и 1115 дворовых территорий, остаются подтопленными 2516 домов.

    Эвакуировано 14 388 человек, вернулись домой 643 человека, остаются эвакуированными 13 745.
    Из 242 эвакоприемных пунктов задействовано: в Кызылжарском районе – 15, в Петропавловске  - 14, где находятся 1002 человека, все они обеспечены имуществом первой необходимости.

    Кроме того, эвакуировано 5143 сельскохозяйственных животных.

    Сброс воды с Сергеевского водохранилища составляет 2348,10 кубометров в секунду. Перелив через гребень - 2 м 60 см. Сброс воды с Петропавловского гидроузла составляет 5401 кубометров в секунду. Уровень воды  - 1234 см.

    Для предотврашения угрозы подтопления проводится работа по откачке воды, по возведению и укреплению имеющихся дамб, возведению защитных валов, расширению и углублению каналов. Откачено  739 415 кубометров воды, укреплено 24 958 метров дамб, возведено 8 501 метров дамб, уложено 332 516 штук мешкотары.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Видео Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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