В Петропавловске работают пункты выдачи гуманитарной помощи

В акимате Петропавловска рассказали о пунктах сбора и выдачи гуманитарной помощи для пострадавших от паводка, передает агентство Kazinform.

В МРЦ города по адресу Назарбаева, 69 волонтеры раздают продукты. На базе благотворительных фондов «Помощь рядом» и Asar-ume в городском Доме культуры по адресу Сатпаева, 37 организован пункт, где пострадавшие могут взять вещи.

В АНК идет сбор гуманитарной помощи - оттуда продукты идут в эвакопункты города.

Пункты выдачи гуманитарной помощи работают с 9.00 до 21.00 ежедневно. С собой пострадавшим нужно взять удостоверение личности.

Между тем, в ДЧС Северо-Казахстанской области обновили данные по паводковой ситуации.

В регионе подтопило 2686 домов и 1115 дворовых территорий, остаются подтопленными 2516 домов.

Эвакуировано 14 388 человек, вернулись домой 643 человека, остаются эвакуированными 13 745.

Из 242 эвакоприемных пунктов задействовано: в Кызылжарском районе – 15, в Петропавловске - 14, где находятся 1002 человека, все они обеспечены имуществом первой необходимости.

Кроме того, эвакуировано 5143 сельскохозяйственных животных.

Сброс воды с Сергеевского водохранилища составляет 2348,10 кубометров в секунду. Перелив через гребень - 2 м 60 см. Сброс воды с Петропавловского гидроузла составляет 5401 кубометров в секунду. Уровень воды - 1234 см.

Для предотврашения угрозы подтопления проводится работа по откачке воды, по возведению и укреплению имеющихся дамб, возведению защитных валов, расширению и углублению каналов. Откачено 739 415 кубометров воды, укреплено 24 958 метров дамб, возведено 8 501 метров дамб, уложено 332 516 штук мешкотары.