В Петропавловске прошел Форум первичных профсоюзных организаций СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В городском Доме культуры 10 октября т.г. прошел Форум первичных профсоюзных организаций Северо-Казахстанской области, посвященный Дню профессиональных союзов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В Форуме приняли участие заместитель акима области Сакипкереев А.Ж., представители маслихатов, акиматов, социальных партнеров – палаты предпринимателей, работодателей, партии «Нұр Отан», Ассамблеи народа Казахстана, общественных советов области и города, первичных профсоюзных организаций, ветеранского и молодежного движения, почетные граждане области и города, передовики производства, наставники, широкий выборный профсоюзный актив, СМИ.

Организаторами данного мероприятия были – территориальное объединение профсоюзов «Профсоюзный центр Северо-Казахстанской области», областные отраслевые профсоюзы. Нужно отметить, что этот праздник празднуется впервые в этом году после того, как его включили Постановлением Правительства Республики Казахстан в Перечень праздничных дат РК.

Цель данного Форума – пропаганда профсоюзного движения, повышение роли и авторитета первичных профсоюзных организаций и статуса Дня профессиональных союзов Казахстана. В ходе форума выступили заместитель акима Северо-Казахстанской области, а также Федерация профсоюзов РК, социальные партнеры, общественные организации, коллеги из других регионов республики, ветераны профсоюзного движения и другие. Заместитель акима области Сакипкереев А. Ж. отметил, что профсоюзами проводится большая и эффективная работа с молодежью. В текущем году проведен республиканский Форум сельской трудовой молодежи «Жас келсе – іске!» в с. Покровка Есильского района. Форум стал не только дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем сельской трудовой молодежи, но и консолидации, обмена опытом и реализации инновационных проектов, улучшения социальных условий, определения лидеров и самореализации молодых работников. Большая часть профсоюзного актива была отмечена Знаками, Почетными грамотами и Благодарственными письмами Федерации профсоюзов РК, акима области, отраслевых министерств, республиканских и областных отраслевых профсоюзов, Профсоюзного центра СКО и социальных партнеров. Председатель Профсоюза работников здравоохранения «SENIM» Серик Султанов вручил молодым медсестрам сертификаты на сумму 250 000 тенге. В ходе форума прошла выставка наглядных материалов об истории профсоюзов области и работе первичных профсоюзных организаций Мероприятие сопровождалось большой концертной программой, представленной областной филармонией.











